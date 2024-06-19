انتهاكات ضد الإنسانية.. تحقيق أممى يدين جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

اتهم رئيس لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ "إبادة" للفلسطينيين، بحسب تقرير نشرته رويترز.

وفي اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قالت رئيسة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، نافي بيلاي، إنه يجب محاسبة مرتكبي الانتهاكات في الصراع.

جرائم حرب من قِبل إسرائيل وحماس

وتوصلت النتائج إلى أن نشطاء حماس وإسرائيل ارتكبوا جرائم حرب، لكنها قالت إن إسرائيل وحدها مسئولة عن أخطر الانتهاكات بموجب القانون الدولي المعروفة باسم "الجرائم ضد الإنسانية".

وقالت بيلاي إن حجم الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين يصل إلى حد "الإبادة".

وقالت بيلاي، المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في اجتماع جنيف: "وجدنا أن الأعداد الهائلة من الضحايا المدنيين في غزة والدمار الواسع النطاق للأعيان المدنية والبنية التحتية كان نتيجة حتمية لاستراتيجية متعمدة لإحداث أكبر قدر من الضرر".