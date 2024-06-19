تُعزز ActTrader تجربة التداول من خلال التصورات البيانية المقدمة من ChartIQ

أعلنت ActTrader، المزود الرائد لتكنولوجيا التداول والحلول المتقدمة في صناعة الوساطة والتبادل، والتابعة لمجموعة Finvasia، عن إضافة أدوات التخطيط من ChartIQ التابع لـ S&P Global Market Intelligence، وهو حل متقدم لتصور البيانات والرسم البياني.

تدمج هذه التكاملية بين تكنولوجيا التداول الفائقة لـ ActTrader وتصميم ChartIQ الموجه نحو المستخدم لتحول تجربة التداول عبر جميع منصات التداول الخاصة بها وهي ويندوز، ويب تريدر، وتطبيقات الموبايل لنظامي iOS وAndroid.

مع وجود راسخ في صناعة التكنولوجيا المالية يمتد لأكثر من 20 عامًا، تطور ActTrader منصات تداول بمستوى مؤسسي تلبي احتياجات المتداولين اليوم المتطلبة.

تم بناء منصات ActTrader على بنية تحتية مرنة تُمكن المتداولين من تعديل واجهة المستخدم حسب احتياجاتهم وإجراء التحليل باستخدام مجموعة واسعة من المؤشرات والأدوات المتقدمة المتاحة.

ووفقًا لموقعها على شبكة الإنترنت، تسجل الشركة المالية حجم تداول يبلغ 400 تريليون دولار عبر منصاتها التي يستخدمها أكثر من 100 عميل مؤسسي و1.85 مليون متداول حول العالم. هذا يضع ActTrader كرواد في مجال التكنولوجيا المالية وسلطة في مجالها.

من خلال إضافة أدوات التخطيط المتقدمة من ChartIQ إلى منصتها، تتطلع ActTrader إلى خلق تجربة مستخدم أكثر تفاعلية وشمولية، مما يدفع الابتكار في التكنولوجيا المالية إلى أبعد من ذلك. على مر السنين، كانت ACT منصة مستقرة للغاية تستخدمها العديد من الشركات المالية العامة والخاصة. تقدر الوسطاء والمتداولون الاستقرار والقدرة على التعامل مع أحجام كبيرة وقاعدة مستخدمين كبيرة. إن إضافة أدوات على مستوى المستخدم تعزز التصور مع الحفاظ على نفس معيار الأداء هو إنجاز تحدي، وهنا تتفوق ChartIQ المعروفة بقدراتها العالية في الرسم البياني، توفر ChartIQ ميزات متقدمة للمؤسسات المالية الكبرى بما في ذلك البنوك من الفئة الأولى ومقدمي خدمات الاستثمار.

وقال لتاجيندر فيرك، الرئيس التنفيذي لمجموعة Finvasia، المجموعة المالكة لـ ACT Trader))، "ان هناك حاجة إلى منصة مستقرة وموجهة نحو المستخدم تكون سلسة وخفيفة وتلبي احتياجات كل من المستخدمين المتقدمين والمبتدئين على حد سواء."

وأضاف إيلي شيرازي، المدير الإداري ActTrader، "إن دمج حلول التخطيط المتقدمة من ChartIQ مع منصات التداول القوية لدينا يساعد الوسطاء على تعزيز قيمة عروضهم للمتداولين وتقديم تجارب فريدة حقًا لهم. من التحليلات المتقدمة إلى تصور البيانات، تغير ActTrader اللعبة بالنسبة للوسطاء."

باستخدام حل التخطيط المتقدم من ChartIQ، تقدم ActTrader مجموعة من الميزات المخصصة التي تساعد المتداولين على تحسين استراتيجياتهم وتعزيز تحليلهم للسوق واتخاذ قرارات تداول أكثر وعيًا.

من بين التحسينات التي يجلبها ChartIQ إلى بيئة ActTrader هو التخطيط على الجوال. يكمل هذا التكامل المبتكر مجموعة الأدوات التجارية الغنية بالفعل لـ ActTrader مع مجموعة من المؤشرات الفنية المتفوقة، والأدوات القابلة للتخصيص، وأنواع الرسوم البيانية المتنوعة والمصممة بالكامل لنظامي iOS وAndroid.

جنبًا إلى جنب مع هذه الميزات، تعزز ميزات "التداول من الرسم البياني" و"متعدد الرسوم البيانية" وظائف التحليل والتداول لمنصة ActTrader، مما يمكّن المتداولين من إجراء التداولات مباشرة من الرسوم البيانية وإجراء مقارنة بيانات التداول بسلاسة عبر منصاتها.

بدمج أدوات وميزات التداول الشاملة من ChartIQ مع واجهتها المستخدم الأنيقة، تغير ActTrader اللعبة بالنسبة للوسطاء والمتداولين على حد سواء.

يمثل هذا التطور خطوة جديدة في تطور التكنولوجيا المالية، ويؤكد على التزام ActTrader بتزويد الوسطاء بحلول تداول استثنائية، مما يعزز مكانتها الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية.

للمزيد من المعلومات حول ActTrader أو لطلب عرض تجريبي، يرجى التواصل مع فريق العمل.