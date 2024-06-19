قيمتها 1.2 مليون جنيه.. إحباط ترويج 132 طربة حشيش فى مطروح

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، عنصرًا إجراميًا بمطروح وبحوزته 15 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش.. وتقدر قيمة المضبوطات بـ1.2 مليون جنيه تقريبًا.

إحباط ترويج 132 طربة حشيش في مطروح

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"؛ بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها متخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم وبحوزته 132 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرامًا.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.2 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لتجار المواد المخدرة.