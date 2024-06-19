يمكن أن يسبب الغاز المحبوس في الأمعاء ألمًا حادًا وتشنجًا وتورمًا وضيقًا وحتى الانتفاخ، ويمكن أن يكون شديدًا لدرجة أنه يمكن أن يشبه التهاب الزائدة الدودية أو حصوات المرارة أو حتى أمراض القلب.

كيف تتخلص من غازات وانتفاخات البطن؟

هناك طرق عديدة لإخراج تلك الغازات من الأمعاء، وهي تشمل إخراج البراز، وتجنب العلكة، وتناول مكملات النعناع، ​​وأكثر من ذلك، نذكرها في التقرير التالي، وفقًا لـ"verywellhealth".

علاجات لتخفيف الغازات

يمكن للعديد من العلاجات الطبيعية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أن تساعد في تخفيف الغازات بسرعة، والتي تشمل الآتي:

شاي الأعشاب مثل النعناع أو الزنجبيل أو اليانسون

يضاف خل التفاح إلى الشاي أو الماء

بذور الفينل

وسادة تدفئة أو حمام دافئ

ممارسة رياضة

نفس عميق

حرك أمعائك

إذا كان بإمكانك التبرز، فافعل ذلك، فإن حركة الأمعاء ستساعد بطريقتين:

أولًا: تجعل العضلات في الأمعاء الغليظة تتحرك، ممّا يؤدي ذلك إلى تشجيع الغاز على الخروج من نظامك.

ثانيًا: تؤدي حركة الأمعاء إلى إفراغ المستقيم من أي براز مخزن، ممّا يؤدي ذلك إلى تحرير المنطقة حتى تتمكن الغازات المعوية المحتبسة من التحرك.

شاي أعشاب

من المعروف أن شاي النعناع والزنجبيل واليانسون يساعد في التخلص من الغازات بشكل طبيعي، ومع ذلك، تجنب اليانسون إذا كنت تعاني من الإسهال المتكرر لأنه قد يكون له تأثير ملين خفيف.

خل حمض التفاح

خل التفاح هو مكون طبيعي آخر يستخدمه العديد من الأشخاص لتخفيف الغازات والانتفاخ وعسر الهضم. ما عليك سوى إضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى كوب من الشاي أو الماء الدافئ، ويمكنك شرب هذا الخليط بانتظام أو في أي وقت تشعر فيه بالغازات.

مكملات النعناع

غالبًا ما تستخدم مكملات النعناع لعلاج أعراض الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات. ابحث عن زيت النعناع في كبسولات مغلفة معويًا، ويمكنك أيضًا تجربة تناول الحلوى المصنوعة من النعناع الحقيقي.

قد يمنع النعناع جسمك من امتصاص الحديد، لذا لا تتناوله مع مكملات الحديد أو إذا كنت تعاني من فقر الدم.

زنجبيل

يساعد الزنجبيل على تقليل التخمر في المعدة، مما قد يخفف الغازات والانتفاخ. يمكنك شرب الزنجبيل كشاي أو تناول مكملات الزنجبيل

تدليك

حاول تدليك بطنك بلطف. يمكن أن يحفز ذلك الجهاز الهضمي ويساعد على تحرك الغازات إلى أسفل وخارج الجسم.

اضغط برفق على المنطقة المؤلمة وافركها بحركات دائرية في اتجاه القولون.

زيت القرنفل

قد يساعد زيت القرنفل في تخفيف الغازات والانتفاخ وعسر الهضم. حاول تناول كبسولة زيت القرنفل بعد الوجبات لزيادة الإنزيمات الهاضمة وتقليل إنتاج الغازات.

المشي

يمكن أن تساعد التمارين الخفيفة في تخفيف آلام الغازات، والمشي هو الخيار الأسهل حيث يمكنك القيام بذلك عمليا في أي وقت وفي أي مكان، إذ يساعد المشي على استرخاء عضلات البطن.

اليوغا

تعد اليوغا خيارًا رائعًا آخر إذا كان لديك مساحة وخصوصية، ومن المعروف أن العديد من أوضاع اليوغا، تساعد الغازات المحتبسة على التحرك عبر الأمعاء.

ابدأ بالاستلقاء وإغلاق عينيك

ضع إحدى يديك على صدرك والأخرى على بطنك. خذ شهيقًا من أنفك لمدة أربع ثوانٍ، ثم احبس أنفاسك لمدة ثانيتين، ثم قم بالزفير لمدة ست ثوانٍ.

ينبغي أن يتوسع بطنك عند الشهيق، لذا حاول أن تجعل اليد التي على بطنك ترتفع بينما تظل اليد التي على صدرك ثابتة. استمر في القيام بذلك لمدة خمس إلى 15 دقيقة، أو حتى تبدأ في الشعور بالراحة.