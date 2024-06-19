الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعدام طن أغذية فاسدة في حملة مكبرة بدمياط

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت إدارة مراقبة الأغذية حملات مكثفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وتحت اشراف الدكتورة جيهان الديب وكيل مديرية الصحة والدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية والاشراف المباشر لمراقب عام الاغذية وفريق العمل بالادارة.

وأسفرت الحملة المشتركة مع بعض الجهات الرقابية مساء الاثنين على المطاعم واماكن تجهيز الطعام حيث تم المرور على 23منشاة غذائية عدد21منشاة تدار بدون ترخيص تم تحرير 60 محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة تم اعدام 470 كيلو اغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الادمى وتم ضبط حوالى 200 كيلو شيبسي منتهى الصلاحية، اضافة الى ذلك اسفرت حملة مسائية مساء الثلاثاء على المطاعم واماكن التجهيز بدمياط الجديدة حيث تم المرور على 16 منشأة عدد2ننشاة بها خطرداهم على الصحة العامة وتم تحرير37محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة تم اعدام 245 كيلو اغذية وزيت طعام تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم ضبط 138 كيلو لحم مفروم ودجاج متغيرالخواص الطبيعية ومجهول المصدر، وتستمر الحملات المكثفة لمراقبة الاغذية طوال إجازة عيد الاضحى المبارك.

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