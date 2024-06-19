نهال عنبر عن خبر وفاة محيى إسماعيل: حقك عليا (خاص)

اعتذرت الفنانة نهال عنبر للفنان محيي إسماعيل عن الخطأ الذي وقع من قِبل مديري صفحتها الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لنشرهم خبر وفاة النجم الكبير محيي إسماعيل، نتيجة تداوله عبر عددٍ من المواقع الإلكترونية، وهو الأمر الذي أحدث ربكة في الوسط الفني.

وتابعت عنبر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "هذا خطأ من قِبل مديري صفحاتي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وبمجرد علمي، تداركت الموقف، وجعلتهم يكتبون اعتذارًا للفنان الكبير محيي إسماعيل، وحقيقي أول مرة يحدث هذا الخطأ الكبير والفادح، وأعلن عن اعتذاري له لهذا الخبر".

وفي سياق متصل، قال الفنان محيي إسماعيل لـ"الدستور"، إنه ما زال على قيد الحياة، متابعًا: "لا أدري لماذا ظهرت هذه الشائعة، ولا أعلم لماذا كتبت الفنانة نهال عنبر هذا الخبر عبر صفحتها الرسمية، ولكن أنا بخير وكل سنة وأنتوا طيبين".