بورفؤاد تستقبل زوَّارها فى رابع أيام عيد الأضحى

شهدت مدينة بورفؤاد اليوم الأربعاء، رابع أيام عيد الأضحى المبارك إقبال المئات من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى، حيث يستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة معالم المدينة السياحية والتاريخية.

هذا بالإضافة إلى ركوب المعدية والتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية، وزيارة المجمع الإسلامي، ومسجد بورفؤاد الكبير، وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ونادي بورفؤاد الرياضي، والذي يُعد أقدم ناد تم إنشاؤه بمصر، ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية والتي تمتاز بالطراز الفرنسي الفريد، وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

كما حرص زوار مدينة المدينة على الذهاب لجبال الملح بشركة النصر للملاحات وقضاء وقت ممتع على الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلى مزار سياحي، والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمون للمدينة، والتي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية بمحافظة بورسعيد مؤخرًا.

رفع درجة الاستعداد خلال عيد الأضحى

وفي سياقٍ متصل، أوضح الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مع الجاهزية التامة لكل الأجهزة التنفيذية؛ للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة أن تظهر مدينة بورفؤاد أمام أبنائها وزائريها بالمظهر اللائق بها، متمنيًا للمواطنين الاستمتاع بالشاطئ والمتنزهات وقضاء عطلة سعيدة وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المدينة.

وأعرب العديد من الزائرين عن سعادتهم بزيارة المدينة، والتي تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبي، بالإضافة إلى الطقس الرائع، مؤكدين أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة في مجال السياحة، وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة.

مدينة بورفؤاد

مدينة بورفؤاد

مدينة بورفؤاد