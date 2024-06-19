الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلال العيد.. الكشف بالمجان على 4 آلاف مواطن في دمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في  دمياط، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية لـ 4 آلاف مواطن خلال إجازة عيد الاضحي المبارك.


تقديم خدمات طبية مجانية 

وصرح  الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال التامين الطبي لعيد الاضحي المبارك وكذلك عمل الفرق الطبية للمبادرات الرئاسية والقوافل العلاجية بأماكن التجمعات والمتنزهات العامة أثناء احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

حيث تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية لعدد ٧٦٠ مواطن شملت تقديم خدمات مبادرة دعم صحة المراة ل ١٦٧ سيدة وتقديم خدمات مبادرة الكشف عن الامراض المزمنة لعدد ٣٢٨ والكشف عن الاورام لعدد ٢٦٥ مواطن، اضافة الى ذلك تم تقديم خدمات التوعية لعدد ٣٢٢٠ مواطن بالاضافة الى الكشف الطبى وصرف العلاج ل ٢١ مواطن وذلك من خلال فرق مديرية الصحة الموجودة بمدينة دمياط ومدينة راس البر ودمياط الجديدة.

وتستمر خدمات التأمين الطبي طوال أجازة عيد الاضحى المبارك، حيث تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط عمل عيادة التامين الطبي في شوارع محافظة دمياط طوال أيام عيد الاضحى لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بشكل مجاني في محافظة دمياط اليوم. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور منال عوض محافظ دمياط،وتحت اشراف ومتابعة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، وبالتعاون بين فرق القوافل العلاجية بقيادة  الدكتورة سها خيري  منسق القوافل العلاجية بالمحافظة وفرق المبادرات الرئاسية بقيادة الدكتورة دينا ابو صير  منسق المبادرات الرئاسية وفرق التثقيف والاتصال والاعلام الصحي بقيادة الدكتورة رشا رشوان  مدير ادارة الاعلام والاتصال الصحي.

 

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