الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شراكة جديدة بين الشركة المتحدة وهيئة الترفيه.. ونشطاء: "دعم كبير للفن في البلدين"

تركي آل الشيخ وعمرو
تركي آل الشيخ وعمرو الفقي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تفاصيل الشراكة مع الشركة المتحدة، وهو التعاون الذي أثنى عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر المنصات المختلفة.

وكتب أحمد بكر، من روّاد السوشيال ميديا: " بالتوفيق والسداد والنجاح الدائم يارب"، فيما علّق يحيي حسني: " مصلحة وخير يارب دايما".

وعلّق محسن الشيمي: " بالتوفيق الدائم والي الأمام دائما، وفقكم الله ورعاكم وسدد خطاكم"، وكتب مصطفي ثابت: " عرفت المستشار عن قرب فهو رجل يعشق كل ماهو مصري وانتقال التعاون الي شكل مؤسسي سيكون له دور كبير في دعم هذه الصناعة في البلدين".

مسرحيات وحفلات.. تفاصيل الشراكات الجديدة بين "المتحدة" وهيئة الترفيه السعودية

عمرو الفقي يُعلن تنفيذ مشروعات جديدة بين "المتحدة" وهيئة الترفيه

 

تفاصيل الشراكات الجديدة بين "المتحدة" وهيئة الترفيه السعودية

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن أنه عقد لقاءً مثمرًا ومهمًا مع عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الشركة المتحدة وشركة Gea في مجالي الترفيه والأفلام، وقد تمخض اللقاء عن الاتفاق على عدد من النقاط المهمة، تشمل:

الانتهاء من جميع التراخيص لصندوق Big Time للأفلام من هيئة سوق المال السعودية برأس مال 50 مليون دولار، وسيتم تأسيس الصندوق بالشراكة بين Gea والشركة المتحدة للأفلام ومستثمرين سعوديين.

وأشار آل الشيخ، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن الصندوق يهدف إلى إنتاج وتمويل أفلام عربية وعالمية ذات جودة عالية، وإقامة 3 حفلات غنائية كبرى في العلمين هذه السنة برعاية موسم الرياض.

وأكد أن الحفلات ستقام خلال موسم صيف 2024، وستضم الحفلات كبار نجوم الغناء العربي.

ولفت "آل الشيخ" إلى أن الاتفاق يضم 4 مسرحيات كبرى تقام في مصر هذه السنة برعاية موسم الرياض، ومسرحيتين كبريين تقامان في الرياض برعاية المتحدة، وستقام المسرحيات خلال موسمي الشتاء والصيف 2024، كما ستضم المسرحيات نخبة من نجوم المسرح العربي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين الشقيقين، كما تشمل الاتفاقية مجالات التعاون في مجالات الفنون والموسيقى والأفلام والمسرح.

 

تفاصيل الشراكات الجديدة بين المتحدة وهيئة الترفيه السعودية الشراكات الجديدة بين المتحدة وهيئة الترفيه السعودية المتحدة وهيئة الترفيه السعودية المتحدة هيئة الترفيه السعودية

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