صديق ميجان ماركل في "Suits" يكشف طبيعة العلاقة بين دوق ودوقة ساسكس

في حفل توزيع جوائز توني لعام 2024 في نيويورك، أدلى الممثل والمنتج الأمريكي البارز ويندل بيرس بتصريحات تتعلق بلقاءاته الأخيرة مع دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل.

بيرس، الذي شارك ميجان ماركل في مسلسل “Suits”، كشف لمجلة “PEOPLE” عن لقاءه الأخير مع الزوجين الملكيين في نيويورك، حيث أوضح أنه شاهدهما ينبعث منهما السعادة والراحة.

قال بيرس: "عندما رأيت ميجان في نيويورك آخر مرة وتحدثنا، كان يظهر أنهما مسروران ومرتاحان للغاية، وهذا الأمر مهم جدًا بالنسبة لهما، أتمنى لهما ولأولادهما كل التوفيق في المستقبل".

وأضاف بيرس، الذي فاز بجائزة توني، أن تعاونه مع ميجان في “Suits” كان تجربة ممتعة للغاية. وبعد انتهاء العمل في عام 2019، أكد أنه التقى ميجان عدة مرات، مشيرًا إلى أنهم استعادوا معًا ذكرياتهم الجميلة خلال تلك اللقاءات.

أسباب استقال الأمير هاري من العائلة الملكية

وفي وقت سابق، نقل تقرير منشور في صحيفة “The Sun”، عن محررين وخبراء ملكيون أسباب استقالة الأمير هاري من الواجبات الملكية، مشيرين إلى أنه كان يرغب في هذا الخطوة منذ فترة طويلة قبل ميجان، وليس هي من الأسباب وإنما كانت دافعًا إضافيًا لاتخاذ القرار الذي اعتبروه مُدروسًا بعناية.

تحدث مات ويلكنسون، محرر صحيفة “The Sun” الملكي، عن رغبة هاري المستمرة في الخروج من العائلة المالكة، مُشيرًا إلى أنه يعيش الآن الحياة التي كان يحلم بها في الولايات المتحدة، لكنه أيضًا يحن إلى بعض جوانب حياته القديمة في المملكة المتحدة.