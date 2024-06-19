رئيس البحوث الزراعية يتفقد مشروع إنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية بالفيوم

تفقد رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عادل عبد العظيم، يرافقه محمد رسلان أمين عام مركز البحوث الزراعية مشروع إنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية بمحافظة الفيوم.

وتابع رئيس مركز البحوث،خلال جولته اليوم الاربعاء، معظم النقاط الحيوية بالمشروع، وتأكد من تطبيق نظامي الأمن والأمان الحيويين، وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية بالمشروع، التي تتضمن استمرار عمل المشروع بكفاءة وتقنية عالية.

مشروع إنتاج البيض

ووجه رئيس مركز البحوث الزراعية، مدير المشروع الدكتور سليم سلامة بتطبيق بعض التوصيات، التي سيتم دراستها وتنفيذها خلال العام المالي الحالي وأهمها زيادة القدرة الإنتاجية للمشروع والتي ستتم على مرحلتين، الأولى بطاقة 35 % من القدرة الإنتاجية الحالية، والمرحلة الثانية بطاقة 65 % من القدرة الإنتاجية الحالية بحيث تغطي كافة احتياجات السوق المحلية من إنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية.