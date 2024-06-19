عاطل يُشعل النار فى مركز صيانة سيارات بالسلام

اندلع حريق هائل داخل مركز صيانة سيارات في مدينة السلام أول، ما أسفر عن تدمير أجزاء كبيرة من المبنى ومعدات الورشة.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغًا يفيد بالحريق، حيث هرعت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث على الفور للسيطرة على النيران.

وبعد السيطرة على الحريق، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

التحقيقات تتوصل إلى الفاعل

وفي إطار التحقيقات، اعترف عاطل بأنه أضرم النيران داخل المركز نتيجة لمشادة كلامية مع مالك المركز بسبب تزاحم السيارات أمام المركز.

وأفاد المتهم بأن المشادة تطورت إلى مشاجرة جسدية، حيث اعتدى مالك المركز بالتعدي عليه بالضرب، وتسبب في تلفيات بسيارته الخاصة، ما دفعه إلى الانتقام بإشعال النيران داخل المركز.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، فيما لا تزال التحقيقات جارية للوقوف على كل تفاصيل الحادث وملابساته.