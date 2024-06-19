الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنجاز 100%.. النقل تنشر تصويرًا جويًا لمحور الزقازيق - السنبلاوين

محور الزقازيق - السنبلاوين
محور الزقازيق - السنبلاوين

نشرت وزارة النقل تصويرا جويا لمحور الزقازيق- السنبلاوين، حيث تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100% ومخطط افتتاحه خلال الفترة المقبلة، ويبلغ طوله 38 كم بعرض 25م وعدد 3 حارات مرورية لكل اتجاه ويشتمل على 66 عملا صناعيا (24 كوبرى و38 نفقا و4 برابخ)، والطريق يربط بين محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والطريق الدولي الساحلي يسهم في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات والحد من الحوادث.

جدير بالذكر، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه في كل يوم تتوالى سلسلة الإنجازات داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة بقطاع الطرق والنقل، الذي يشهد طفرة غير مسبوقة على مدار السنوات الأخيرة من خلال تنفيذ العديد من المحاور والكباري بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

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نجاحات متتالية بهذا القطاع الحيوى بالتنسيق والتعاون والدعم المستمر من وزارة النقل

وتابع أن ما يتحقق من نجاحات متتالية بهذا القطاع الحيوى بالتنسيق والتعاون والدعم المستمر من  وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، ما يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على سلامة وأمن أرواح المواطنين، وأيضًا الأفواج السياحية المترددة على عروس المشاتي، فضلًا عن مساهمتها في دعم المشروعات القومية والاستثمارية والتنموية في سابقة هي الأولى من نوعها على أرض عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية. 

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وأوضح أنه تم وجارٍ إنشاء 3 محاور وكبارى عملاقة، هي: كلابشة الحر الذي تم افتتاحه في ديسمبر 2021 بتكلفة إجمالية بلغت 1.050 مليار جنيه، ويصل طوله لـ 23 كم، وعرضه 21 مترًا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويضم عدد 9 كباري من أهمها كوبري الطريق الزراعي الشرقي، وكوبري النيل، وكوبري على الطريق الزراعي الغربي، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، و5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، فيما جارٍ العمل بمحور دراو الجديد الذي سيربط الطريق الصحراوي الغربي بمركزي دراو ونصر النوبة والذي يبدأ من أمام قرية بنبان حتى الطويسة فى الجانب الشرقى للنيل بالقرب من مدخل طريق بلانه بإجمالي تكلفة 1.4 مليار جنيه وبطول 17 كم، ويتكون من عدد 7 كباري من أهمها كوبري النيل، وكوبري الزراعي الغربي، وكوبري الصحراوي الغربي، و3 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، حيث يبلغ عرض الكوبري فوق نهر النيل (25) مترًا، ويبلغ عرض باقي قطاعات الكباري (21) مترًا. 

محور الزقازيق - السنبلاوين
محور الزقازيق - السنبلاوين
محور الزقازيق - السنبلاوين
محور الزقازيق - السنبلاوين
محور الزقازيق - السنبلاوين
محور الزقازيق - السنبلاوين
محور الزقازيق - السنبلاوين
محور الزقازيق - السنبلاوين
محور الزقازيق - السنبلاوين
محور الزقازيق - السنبلاوين
محور الزقازيق - السنبلاوين
محور الزقازيق - السنبلاوين
محور الزقازيق - السنبلاوين
محور الزقازيق - السنبلاوين
محور الزقازيق - السنبلاوين 3 حارة مرورية حركة المواطنين اللواء أشرف عطية مدار السنوات الأخيرة

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