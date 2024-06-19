الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المنافسة ما زالت مشتعلة.. إيرادات أفلام عيد الأضحى 2024

ولاد رزق
ولاد رزق

ما زالت المنافسة مشتعلة بين الأفلام المعروضة ضمن موسم عيد الأضحى المبارك 2024، بسبب اختلاف أنواع الأفلام المعروضة داخل دور العرض السينمائية، وتتصاعد المنافسة يومًا بعد يوم خاصًة بسبب النجوم المعروض لها الأفلام، والذي جاء على رأسهم الفنان أحمد عز، ومحمد إمام.

ويرصد "الدستور"  إيرادات أفلام عيد الأضحى 2024 في سياق السطور التالية، بعد اشتعال المنافسة بينها.

“ولاد رزق 3” الأعلى في تاريخ السينما

لأول مرة في تاريخ السينما المصرية، وحسب تصريحات محمود الدفراوي الموزع لـ"الدستور"، يحقق فيلم ولاد رزق3 – القاضية، إيرادات عالية كسرت حاجز 23.113.259 جنيه فقط، في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك، وذلك بسبب الأكشن والإثارة المتوافرة ضمن أحداث فيلم "ولاد رزق3"، التي لفتت أنظار الجمهور، وأثارت إعجابهم.

ووصل إيرادات فيلم "ولاد رزق3- القاضية"، كإجمالي منذ وقت عرضه داخل دور العرض السينمائي، لـ 92.465.136 جنيهًا، ليحقق رقما قياسيا جديدا في شباك التذاكر وقت عرض الفيلم في مصر.

كما حقق فيلم ولاد رزق ٣ أرقام قياسية في أسبوع عرضه الأول، حيث بلغت الإيرادات بالجنيه المصري كالآتي:
إجمالي مصر             92.000.000 جنيه
إجمالي السعودية      85.000.000 جنيه
إجمالي الخليج         87.000.000 جنيه
إجمالي العراق والشام  15.000.000 جنيه

وبذلك يصبح إجمالي إيرادات الفيلم في العالم العربي: 279.000.000 جنيه مصري في أسبوعه الأول.

ويحمل الفيلم اسم "ولاد رزق- القاضية"، وتم تصويره بين المملكة العربية السعودية ومصر بمنطقة عين الصيرة وعدد من شوارع القاهرة وإحدى القرى السياحية، كل هذه العوامل جعتله يحتل المركز الأول ضمن الإيرادات.

أبطال وصناع ولاد رزق 3 القاضية

"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، علي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف، منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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اللعب مع العيال يحافظ على مركزه الثاني

حافظ  فيلم "اللعب مع العيال" للفنان محمد إمام، على مركزه الثاني في إيرادات شباك التذاكر المعروض ضمن أفلام عيد الأضحي المبارك، فسجَّل الفيلم في اليوم الثالث مبلغ وصل لـ3.561.690 جنيه، حسب ما تحدث الدفراوي لـ"الدستور".

ووصل إجمالي المبلغ الذي حصده فيلم "اللعب مع العيال"، منذ وقت عرضه ضمن موسم عيد الأضحي، لـ 12.720.275 جنيه، ليحتل المركز التالي لـ فيلم ولاد رزق 3- القاضية.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال من بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، ومجموعة من الأطفال والمواهب الجديدة، من تأليف وإخراج شريف عرفة. 

وكان محمد إمام روج لأجدد أعماله السينمائية، فيلم اللعب مع العيال، الذي انطلق عرضه لينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2024.
 

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عصابة الماكس

احتل فيلم عصابة الماكس للفنان أحمد فهمي، الذي ضم قائمة كبيرة من نجوم الفن، المركز الثالث، لينافس عليه، ووصلت إيرداته في شباك التذاكر في ثالث أيام عيد الأضحي لـ2.030.645 جنيه، ليكون بذلك محققًا رقمًا جديدًا.

وسجل فيلم عصابة الماكس، إجمالي الإيرادات منذ وقت عرضه ضمن الأفلام المنافسة في موسم العيد، مبلغا وصل لـ 5.802.715 جنيه.

أبطال فيلم عصابة الماكس

الفيلم من بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، أحمد فهيم، حاتم صلاح، تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، ويشارك عدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا، هشام ماجد، كريم فهمي.

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أهل الكهف يتذيل قائمة إيرادات أفلام العيد

تذيل فيلم أهل الكهف لـ الفنان خالد النبوي، إيرادات قائمة الأفلام المعروضة ضمن الموسم الحالي لعيد الأضحى، وجاء في المركز الرابع والأخير منذ وقت عرضه، فحقق في اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك مبلغ وصل لـ 1.266.253 جنيه، الأمر الذي سبّب إحباطا لأبطال وصنّاعه.

ومنذ وقت عرض فيلم أهل الكهف حقق إيرادات مخيّبة للآمال حيث وصل إجمالي إيراداته في شباك التذاكر منذ وقت عرضه، 3.866.769 جنيه.

صناع وأبطال فيلم أهل الكهف

 فيلم أهل الكهف، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

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