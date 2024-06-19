الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراجعة اللغة العربية الثانوية العامة 2024.. الأدب

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يقدم كبار استاذة اللغة العربية مراجعة اللغة العربية الثانوية العامة 2024 فى تخصص الأدب، لمساعدة الطلاب على الإلمام بأهم النقاط التي يتضمنها منهج الأدب وأبرز الأسئلة المتوقعة في ورقة امتحان اللغة العربية وفقًا للنماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2024.

مراجعة اللغة العربية الثانوية العامة 2024 الأدب

وتتيح مراجعة اللغة العربية الثانوية العامة 2024 الأدب شرح وافي للمنهج بشكل مختصر وسريع للطلاب، مع استعراض لجميع أسئلة جميع المواد عن طريق نشر العديد من الامتحانات، والتي تجمع بين الأسئلة المقالية والاختيار بين متعدد.

وتستحوذ أسئلة الأدب على 6 درجات من 80 درجة هي المجموع الكلي لأسئلة مادة اللغة العربية الثانوية العامة 2024، حيث يعد سؤال الأدب من الأسئلة الموضوعية بمجموع درجات (70 درجات)، موزعة بين سؤال القراءة 10 درجات، سؤال القصة 8 درجات، سؤال الأدب 6 درجات، سؤال البلاغة 6 درجات، سؤال النصوص 20 درجة، سؤال النحو 20 درجة.

في السياق ذاته، وجهت وزارة التربية والتعليم مديري الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة أعمال الصيانة في كافة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 

تعقد امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية خلال الفترة بين يومي الإثنين 10 يونيو 2024 والثلاثاء 25 يونيو 2024، حيث بدأت الامتحانات باختبار التربية الدينية + التربية الوطنية، والأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء، ثم توقفت الامتحانات بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024.

وتستأنف امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 22 يونيو 2024، بعقد امتحان اللغة العربية، يليها الثلاثاء 25 يونيو 2024 امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

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