محاولات لحل لغز جريمة بدر.. جثة "نهشتها الكلاب"

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على بقايا جثة كشفت عنها الكلاب بعدما نهشتها داخل بركة مياه في مدينة بدر.

وتلقت الشرطة بلاغًا من شرطة النجدة حول وجود جثة في بركة مياه، وفور تلقي البلاغ انتقلت قوات الأمن للمكان وتم انتشال بقايا الجثة.

وفقًا للتحريات الأولية، تبين أن الجثة لشخص يعاني من أمراض مزمنة، ويُعتقد أنه تعرض للنهش من قِبل الكلاب.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، حيث يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات اللازمة لتحديد أسباب الوفاة والتأكد من هوية المتوفى.

التفاصيل لا تزال قيد البحث لتحديد ملابسات هذه الحادثة المأساوية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.