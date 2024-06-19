الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى على مناطق متفرقة فى قطاع غزة (فيديو)

قطاع غزة
قطاع غزة

علق مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، يوسف أبوكويك، على التطورات الميدانية في قطاع غزة.

وقال، إن شمال وشمال غرب مخيم النصيرات في غزة شهدوا كثافة نارية عالية، وبشكل مفاجئ أطلقت عشرات القذائف صوب أقصى المناطق الشمالية من مخيم النصيرات، لافتًا إلى أنه في محافظة غزة يشيع الفلسطينيون في هذا الأثناء جثامين 6 شهداء ارتقوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في منطقة حي الشيخ رضوان شمال المدينة.

وتابع، أنه تم العثور على 3 جثامين لفلسطينيين كانت قد فقدت آثارهم منذ عدة أيام وقد استهدوا في المنطقة الغربية من المدينة، وتحديدًا في منطقة تل السلطان، كما يشيع الفلسطينيون جثامين 7 شهداء ارتقوا  إثر جريمة إسرائيلية اقترفت فجر هذا اليوم بعد استهداف الاحتلال لخيام النازحين في منطقة الشاكوش في الشمال الغربي لمدينة رفح.

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