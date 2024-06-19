خلال آخر 24 ساعة.. روسيا تكبد أوكرانيا 1895 جنديًا في محاور القتال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قواتها واصلت تحسين مواقعها في عدد من محاور القتال في أوكرانيا، وكبدت الجيش الأوكراني خسائر تصل إلى نحو 1895 جنديا خلال آخر 24 ساعة.

أوكرانيا تخسر -300 عسكريا في تدمير مستودع ذخيرة

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أشارت فيه إلى مواصلة قواتها تحسين مواقعها في محاور القتال، إن وحدات قوات "الشمال" التابعة لها "ضربت قوات ومعدات للعدو في مقاطعة خاركوف، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 300 عسكري، كما تم تدمير مستودع ذخيرة لأوكرانيا".

وأضافت: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة وضربت تشكيلات معادية في خاركوف ولوجانسك، كما صدت هجومين مضادين، وكبدت أوكرانيا خسائر تصل إلى نحو 450 جنديا"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم

وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" حسنت وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك

وأشارت إلى أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" حسنت وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، وكبدت أوكرانيا هناك نحو 560 عسكريا، وتم تدمير مستودع ذخيرة.

ولفتت إلى وحدات مجموعة قوات "الوسط" حسنت كذلك، وضعها التكتيكي في دونيتسك وصدت 5 هجمات مضادة، وبلغت خسائر أوكرانيا نحو 355 عسكريا.

وتابعت: "وسيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة وضربت قوات ومعدات لأوكرانيا في دونيتسك وزابوروجيه، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 120 جنديا، وتم تدمير مستودعين ميدانيين يحتويان على ذخيرة القوات الأوكرانية".

وذكرت أن وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، ضربت تشكيلات لأوكرانيا في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 110 عسكريين.

إسقاط عشرات المسيرات الأوكرانية

ونوهت بإنه تم إصابة نقاط مراقبة لعدد من ألوية القوات الأوكرانية، إضافة إلى تجمعات للقوات والمعدات العسكرية للعدو في 124 منطقة.

كما تم إسقاط 43 طائرة أوكرانية بدون طيار، و10 قذائف من راجمات الصاروخ HIMARS أمريكية الصنع، و3 قنابل موجهة من طراز HAMMER فرنسية الصنع.