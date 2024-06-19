الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: الجنوب اللبنانى يشهد سلسلة من العمليات والغارات الإسرائيلية (فيديو)

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن 3 من عناصر حزب الله اللبناني قُتلوا منذ صباح اليوم وحتى الآن في غارة جوية استهدفت بلدة يارين في القطاع الأوسط بالجنوب اللبناني، وذلك تزامنًا مع سلسلة من العمليات والغارات الجوية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم وحتى الآن.

وأضاف سنجاب، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قضاء صور كان أيضًا عرضة للغارات في عدد من البلدات وتحديدًا بلدة البرغولية في القطاع وفي شمال قضاء صور وهي بعيدة نسبيًا عن الحدود الجنوبية اللبنانية فهي تقع في الشمال على الطريق الساحلي لقضاء صور هذه البلدة تعرضت إلى خمس غارات جوية إسرائيلية في أقل من 24 ساعة كانت هناك ثلاث غارات بالأمس وغارتان منذ صباح اليوم وحتى الآن، وذلك في تصعيد إسرائيلي كثيف.

وأوضح، أن حزب الله اللبناني أعلن عن تنفيذ عملية واحدة من صباح اليوم وحتى الآن، هذه العملية استخدم فيها مسيرات هجومية لمهاجمة موقع المطلة الواقع في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، كما تعرضت سيارة في بلدة الوزاني إلى قصف إسرائيلي بمسيرة،  ولكن السيارة لم يكن بها أحد ما أدى إلى اشتعال النيران في السيارة فقط دون إصابات.
 

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين حزب الله غارة جوية الغارات الجوية الاحتلال

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