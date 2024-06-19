الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهود "صحة الشرقية" خلال ثالث أيام عيد الأضحى

الدكتور هشام مسعود
الدكتور هشام مسعود

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، استمرار العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وعمل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بكامل طاقتها خلال عطلة العيد.

وقال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بقسم الاستقبال والطوارئ يوم الثلاثاء "ثالث أيام عيد الأضحى" لـ٣٧٢٠ مواطنًا ومواطنة، وتقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية لـ١٩٥١مواطنًا ومواطنة، وتقديم الخدمات الطبية بالرعايات المركزة لـ٢٧١ حالة.

كما تم تقديم الخدمات الطبية بالرعايات المركزة للأطفال لـ٣٦ طفلًا، وتقديم الخدمات الطبية بالحضانات لـ٢٢٥ طفلًا.

جهود "صحة الشرقية" خلال عيد الأضحى

وتعمل الوحدات الصحية بمحافظة الشرقية تعمل بكامل طاقتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك حيث تم تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالوحدات الصحية لـ ٣٧٤٤ مواطنًا ومواطنة، وتقديم الخدمة الطبية بالعيادات الخارجية بالوحدات الصحية لـ١٧٠ مواطنًا ومواطنة، وتقديم الخدمة الطبية بالاستقبال بالوحدات الصحية لـ١١٢ حالة، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية لـ١٧٧٧ سيدة، وصرف الألبان المدعمة للأطفال بالوحدات الصحية بإجمالي ٢١٥٦علبة.

كما تم تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية بمكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والبالغ عددهم ٤٩٢ منفذًا، بـ٢١٣١ جرعة، وسحب عينات الغدة الدرقية للأطفال بمكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية، لـ ٨٢٢ حالة.

وتم تقديم الخدمة الطبية وفحص ١٠٩ مواطنين ومواطنات، ضمن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، وتسليم ٧٣ شهادة، وتقديم الخدمات الطبية يوم الثلاثاء "ثالث أيام عيد الأضحى" ضمن خطة المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة وفحص ١٥٥٤ مواطنًا ومواطنة.

وفي سياقٍ متصل، شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وبالتنسيق مع الرقابة التموينية، حملة للتفتيش على الصيدليات بنطاق مركز ومدينة ههيا، تم خلالها مداهمة صيدلية غير مرخصة بمركز ههيا تفتح أبوابها للجمهور، وتقوم بالاتجار في الأدوية البشرية بدون استصدار ترخيص لذلك بالمخالفة للقانون.

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