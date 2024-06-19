الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزراعة: "المجازر" تستقبل 31 ألف أضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرح الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بأن المجازر قد استقبلت حوالي 31 ألف أضحية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، وذلك بزيادة حوالي 25% عن عيد الأضحى العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الأضاحي التي استقبلتها المجازر حوالى 24600  أضحية.

ونقل رئيس هيئة الخدمات البيطرية تحيات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للعاملين بالهيئة ومديريات الطب البيطري والمجازر،على جهدهم الكبير والمتميز طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم إلغاء الإجازات والعمل على مدار الساعة لقضاء مصالح المواطنين ومتابعة الأسواق والمنافذ.

الزراعة: متابعة زراعات الأرز وعمليات حصاد وتوريد القمح للشون بالمحافظات

 

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الزراعة: المجازر تستقبل 7300 أضحية ثالث أيام عيد الأضحى

"حماية الأراضي" تواصل العمل في رابع أيام العيد

وفي سياق متصل تواصل الإدارة المركزية لحماية الأراضي، من خلال غرفة عملياتها المركزية والغرف الفرعية بالمحافظات متابعة أعمال الحفاظ على الرقعة الزراعية ورصد أى تعديات عليها.
كما قام الدكتور حسام راشد، مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية، بزيارة إلى محافظة الغربية، حيث التقى الدكتور خالد أبوشادي، مدير مديرية الزراعة، لمتابعة أعمال رصد أعمال حماية الأراضي.
وأشار راشد إلى مواصلة اللجان المشكلة من مهندسي الإدارة المرور على المحافظات لمتابعة أعمال رصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم المرور اليوم في رابع أيام عيد الأضحى، على محافظات سوهاج والدقهلية والفيوم والغربية.

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