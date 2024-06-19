الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 6000 عبوة من العصائر المختلفة مجهولة المصدر بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

شنَّت مديرية الصحة بسوهاج عدة حملات خلال عيد الأضحى المبارك، في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتحت إشراف  الدكتورأحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأكدت مديرية الصحة في بيانٍ لها، أنه استمرارًا لجهود إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج للحرص على وصول غذاء آمن وسليم للمواطن كثفت إدارة مراقبة الأغذية حملاتها على الأسواق والمحلات والمطاعم وأماكن بيع وتداول اللحوم والوجبات المطهية الجاهزة استعدادًا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك بجميع مراكز المحافظة وذلك من خلال حملات مكثفة لمكاتب مراقبة الأغذية بالمحافظة.

المرور على 120 منشأة غذائية 

وأسفرت تلك الحملات والتي استهدفت 120 منشأة غذائية عن ضبط ما يقرب من 6000 عبوة من العصائر المختلفة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وحوالي 600 لتر من العصائر والمشروبات بمركز طما شمال محافظة سوهاج

وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وإرسالها للمعمل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات من عدمه، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإرسالها للنيابة العامة لتأييد عملية الضبط.

كما تم إعدام ما يقرب من 150 كيلو من اللحوم والدهون والأحشاء والأغذية المختلفة ومصنعات اللحوم الأطعمة الجاهزة مجهولة المصدر ومتغيرة في الخواص الطبيعية.

من جهته، أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تحرير 80 محضر جنحة من بينها: 46  محضر جنحة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تداول الغذاء، و29 محضر لعدم استيفاء أماكن تداول الغذاء للاشتراطات الصحية واشتراطات النظافة العامة، و5 محاضر مختلفة.

كما تم التوصية بإغلاق 7 منشآت غذائية لعدم وجود ترخيص، مما يمثل خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

مديرية الصحة بسوهاج العيد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج

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