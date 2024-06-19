"عيد آمن" على شاطئ دمياط الجديدة.. إنقاذ 181 مواطنا من الغرق وإعادة 158 طفلا تائها

قال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إن خطة تأمين شاطئ المدينة نجحت في إنقاذ 181 شخصا من الغرق، وتسليم 158 طفلا تائها إلى ذويهم.

أكد خلف الله، أن الشاطئ شهد إقبالا متزايدا من سكان المدينة وروادها الذين توافدوا لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط إستعدادات مكثفة من جهاز المدينة لاستقبالهم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بتوفير جودة حياة وكل سبل الراحة وكافة الخدمات لسكان المدينة وروادها خلال موسم صيف 2024.

وأوضح رأن تم تزويد منطقة الشاطئ سواء العام أو الخاص أو شاطيء قادرون بلاج لذوى الهمم بـ35 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة للتعاقد مع 40 منقذا مؤهلين منتشرين بطول الشاطئ من أول ضوء حتى أخر ضوء، تم لختيارهم بعناية فائقة بمعرفة متخصصين من الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، وتم عقد دورات تثقيفية مكثفة لهم فى الإسعافات الأولية وسرعة التعامل مع حالات الغرق، ومدهم بالمعدات والأدوات اللازمة المستخدمة في الإنقاذ، كما أن هناك خيمة لتجميع الأطفال التائهين وسط منطقةالشاطئ.

إسعاف وشرطة لحماية المصطافين

أضاف أن منطقة الشاطئ، مزودة بمبان إدارية تقدم جميع الخدمات نقطة إسعاف، نقطة شرطة، بالإضافة إلى مبنى إدارة الشاطئ.

وفى السياق ذاته، ناشد رئيس الجهاز، المصطافين ورواد الشاطئ، بضرورة الإلتزام بالمناطق الآمنة بالشاطئ، حيث أن رجال الإنقاذ يغطون كافة المساحات المخصصة للسباحة بشاطىء المدينة، وعدم السباحة خارج الحدود الغير مؤمنة برجال الإنقاذ.

أكد أن جهاز المدينة أهاب مرارا وتكرارا برواد الشاطئ، بضرورة الالتزام بالمناطق المؤمنة تحت إشراف رجال الإنقاذ المنتشرين بطول الشاطئ، ومن خلال لوحات إرشادية بعدم نزول البحر خارج نطاق منطقة التأمين للحفاظ على صحة وسلامة وأرواح المصطافين وروادمنطقةالشاطئ.