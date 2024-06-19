الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سرقة "تاج" درع الدورى الإنجليزى "البريميرليج"

كأس الدوري الإنجليزي
كأس الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة "صن" الإنجليزية، اليوم الأربعاء، عن سرقة جزء من كأس الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد 2024-2025 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 16 أغسطس المقبل.

سرقة "تاج" درع الدورى الإنجليزى

وأكدت صحيفة "صن" الإنجليزية، في تقرير حصري لها، أن مجموعة من اللصوص البلجيكيين سرقوا حقيبة تحتوى على "تاج" كأس الدوري الإنجليزي، وهو الجزء العلوي من الدرع، ولم يتم استرجاعها حتى الآن.

كذلك تضمنت الحقيبة المسروقة، وجود قاعدة أدوات كرة القدم الثمينة في درع كأس الدوري الإنجليزي، تزن 15 كيلو جرامًا، وتبلغ قيمتها 250 ألف جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي حرصت على إبقاء الأمر سرًا وعدم الإفصاح عنه، أملًا في استرجاع ما تم سرقته ولكن دون جدوى، مؤكدة أنه لم يتم العثور على اللصوص مطلقًا.

ونوّهت الصحيفة، بأنه هناك اعتقاد بعدم إدراك اللصوص بمحتويات الحقيبة أو قيمتها الحقيقية، مُشيرة إلى أنه ربما تكون الأجزاء المفقودة قد تعرضت للتلف منذ ذلك الحين.

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وأضافت صحيفة "صن" في تقريرها، أن هناك نسختين متطابقتين من كأس الدوري الإنجليزي، وكلتاهما بمبلغ 250 ألف جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن بطل الدوري الإنجليزي يحتفظ بإحدى النسخ، بينما يتم نقل النسخة الأخرى حول العالم في جولات الشركات الراعية لبطولة البريميرليج.

وبناءً عليه، طلب مسئولو الدوري الإنجليزي من إحدى الشركات اللندنية التي تصنع الجوائز، صناعة تاج وقاعدة متطابقين لما تمت سرقتهما.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي قد توّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم 2023-2024، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 91 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب الوصافة برصيد 89 نقطة، أي بفارق نقطتين فقط.

الدورى الانجليزى البريميرليج كأس الدوري الإنجليزي مانشستر سيتى درع كأس الدوري الإنجليزي

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