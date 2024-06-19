الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العثور على جثة صيدلى داخل شقة فى مركز قوص بقنا

جثة - آرشيفية
جثة - آرشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، اليوم الأربعاء، على جثة طبيب صيدلي داخل شقة في بندر قوص، جنوبي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قوص برئاسة المقدم الحسيني يوسف، نائب مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور على جثة طبيب صيدلي داخل شقة في دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبيَّن بعد الفحص العثور على جثة إ.ج، في الأربعينيات من العمر، طبيب صيدلي ويعمل في الإدارة الصحية بمركز قوص، جارٍ معاينة الجثمان من قبل الجهات المختصة لكشف تفاصيل الوفاة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب الوفاة.

قنا اللواء مدير أمن قنا جثة “ جثة هامدة ” صيدلى

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