الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتفاق جديد بين روسيا وكوريا الشمالية فى المجال العسكرى.. "القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل

روسيا وكوريا الشمالية
روسيا وكوريا الشمالية

قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن درة تاج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كوريا الشمالية هي توقيع وثيقة تعاون استراتيجية بين البلدين، هذه الوثيقة اعتبرت من أبرز الرسائل السياسية التي أراد الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية توجيهها إلى الولايات المتحدة.

وأضاف مشيك، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ وصول الرئيس بوتين مطار العاصمة الكورية، وبدأت الرسائل السياسية تتوجه من قبل الجانبين الروسي والكوري الشمالي إلى الغرب وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتمثل في طريقة استقبال بوتين من قبل زعيم كوريا الشمالية وطريقة ركوب سيارة أوروس الروسية الصنع، والمحادثات الثنائية التي جرت في مطار العاصمة الكورية، بجانب المحادثات الثنائية وتوقيع الوثيقة الأمنية بين البلدين.

وأكد أن هذه الوثيقة ستجبر كوريا الشمالية على الدخول إلى جانب روسيا في حال حدوث أي مواجهة عسكرية بين روسيا وبين الغرب أو بين روسيا وحلف الناتو، الأمر نفسه ينطبق على روسيا في حال حدوث أي مواجهة بين كوريا الشمالية وأي دولة غربية أو دولة من حلف الناتو، موضحًا أن روسيا مضطرة الدخول إلى جانب كوريا الشمالية في أي مواجهة عسكرية.

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين بوتين كوريا الشمالية الولايات المتحدة الوثيقة الأمنية

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