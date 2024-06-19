النيابة تعاين مكان حادث مشجعتى نادى الأهلى فى برج العرب

انتقل فريق من النيابة العامة بالإسكندرية، إلى مكان حادث تصادم سيارة بمشجعتي نادي الأهلي بالطريق الصحراوي عقب خروجهما من استاد برج العرب، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الاستاد، وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث والدماء، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

التصريح بدفن الجثتين

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع مشجعتين من جماهير نادي الأهلي في حادث تصادم سيارة بالطريق الصحراوي، عقب خروجهما من استاد برج العرب بعد انتهاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري، والتصريح بدفن الجثث بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي سائق السيارة لحين ورود تحريات المباحث والسيارة المستخدمة في الحادث وسؤاله عن ملابسات الواقعة وظروفها، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث لفحصهم، كما أمرت النيابة العامة بإجراء تحليل مخدرات للسائق للتأكد من تعاطيه لأي مواد مخدرة قبل الحادث من عدمه.

بلاغ بمصرع فتاتين

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوجود حادث مرورى ومصابين بطريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوى بالقرب من استاد برح العرب.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة العامرية أول رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وبالمعاينة والفحص تبين وجود فتاتين مصابتين على الأرض، وبسؤال شهود الواقعة قرروا أن الفتاتين صدمتهما سيارة أثناء محاولتهما عبور الطريق عقب خروجهما من الاستاد.

من جهته، قال الدكتور محمد عرابي، مدير مرفق إسعاف الإسكندرية، إن سيارات الإسعاف نقلت فتاتين أصيبتا في حادث مروري بالقرب من استاد برج العرب إلى مستشفى العامرية العام، وأعلنت وفاتهما.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى العامرية العام أن الحالتين نورهان.ن، ونرجس.ص، توفيت إحداهما أثناء نقلها، فيما توفيت الأخرى بمجرد وصولها المستشفى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كان قد نعى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، رئيس النادى، مشجعتي نادي الاهلي المتوفيتين في حادث سير أمام استاد برج العرب، وذلك عقب انتهاء مباراة الفريقين بفوز نادي الأهلي، مساء أمس الثلاثاء، في استاد برج العرب.

كما أصدر النادي بيانًا رسميًا، نعى فيه المشجعتين، قال فيه مصيلحى إن الحادث أدمى قلوبنا جميعًا، إذ راح ضحيته زهرتان في عمر الشباب، معزيًا مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، وأسر المشجعتين.