6.9% ارتفاعًا في الصادرات التونسية لمصر خلال 5 أشهر

ذكر المعهد الوطني للإحصاء بتونس ارتفاع الصادرات التونسية لمصر بنسبة 6.9% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري وتشغل مصر ترتيب ثاني دولة بعد الجزائر في الاستيراد من تونس التي بلغت صادراتها للجزائر 49.2% خلال نفس الفترة، في حين تراجعت صادرات تونس مع كل من ليبيا بنحو 20.2% والمغرب بنسبة 19.2%.

الصادرات المصرية لتونس

ولفت المعهد الوطني للإحصاء بتونس - في تقريره عن التجارة الخارجية خلال الشهور الخمسة الأولى من 2024 الذي صدر اليوم الأربعاء - إلى ارتفاع الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.4% من إجمالي الصادرات البالغة نسبتها 70.3% خلال نفس الفترة المذكورة،مرجعا ذلك إلى زيادة الصادرات التونسية إلى العديد من الشركاء الأوروبيين، مثل إيطاليا بنحو 12 %، وإسبانيا بنحو 39 %، وبلجيكا 6.2 %، في المقابل،و تراجعت صادراتها مع فرنسا تراجعا طفيفا بنحو 0.2 %،وألمانيا بنحو 5.6%.

الواردات مع الاتحاد الأوروبى

وأوضح أن الواردات مع الاتحاد الأوروبي سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 1.1% لتبلغ 14660.4 مليون دينار، حيث تراجعت الواردات من إيطاليا 10.1%، وفرنسا 3.2%، وبلجيكا 24.4%، ومن ناحية أخرى، ارتفعت الواردات التونسية مع ألمانيا 12.6%، وإسبانيا 3.2%.

وخارج الاتحاد الأوروبي، زادت الواردات من روسيا بنسبة 7.9%، والهند بنحو 22.1% ومع الصين بنسبة 0.3 %، في حين تراجعت الواردات التونسية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 15.7%، وتركيا بنحو 9.3%، وأوكرانيا 2.7%.

كانت الصادرات السلعية المصرية قد حققت ارتفاعًا للشهر الخامس على التوالي، حيث بلغت خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2024 نحو 16 مليارًا و551 مليون دولار، مقابل 15 مليارًا و74 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وبفارق مليار و477 مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.8%.