الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

“العيد أحلى”.. مراكز الشباب تُشارك الأطفال احتفالاتهم بعيد الأضحى في سيوة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن المديرية تواصل احتفالاتها بعيد الأضحى المبارك، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتوجيهات اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير والمشرف العام علي قطاع الشباب. 

مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب

وأوضح “رفاعي” أنه يتم تنفيذ مبادرة "العيد احلى بمراكز الشباب"، وتكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك،  وتوزيع الجوائز ورسم الابتسامة على وجوه أبناء مطروح. 

مركز شباب أغورمي

وأكد وكيل الوزارة، أن مركز شباب اغورمى بواحة سيوه فتح أبوابه للأطفال للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع توزيع بعض الهدايا على الأطفال لتكتمل فرحتهم بالعيد وترك ذكرى جميلة بداخلهم. 

مراكز الشباب
 وأشار  رفاعى، إلي  أن مراكز الشباب مفتوحة خلال عيد الأضحى المبارك لتنفيذ مبادرة "العيد احلى بمراكز الشباب" التى اطلقتها وزارة الشباب والرياضة، للعام الرابع على التوالى وبعد نجاحها الكبير خلال الأعياد السابقة، لإدخال البهجة والسرور على قلوب الاطفال.

وفي سياق أخر، تابع رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، ميدانيًا الإقبال الكبير من المصطافين وضيوف المدينة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، علي شواطئ غرب المدينة "الأبيض"، لمتابعة سير العمل والوقوف علي الخدمات المقدمة لرواد الشواطئ مع خلال مسئولي مجلس المدينة بإدارة الشواطئ، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

موسم الصيف السياحي

كما تابع رئيس مدينة مرسى مطروح، من خلال نواب رئيس المدينة، الخدمات المقدمة علي شواطئ روميل والليدو ومطروح العام وكليوباترا وروميل وعجيبة والأبيض والفيروز، وتكليف مسئولي الشواطئ بتذليل العقبات للمصطافين، وحسن استقبال الزائرين في عيد الأضحى في الموسم السياحي الصيفي هذا العام، الذي سوف يشهد إقبالًا غير مسبوق عن الأعوام السابقة.

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