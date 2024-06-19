الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استمرار حملات إزالة التعديات خلال عطلة عيد الأضحى بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمحافظ الشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالقصاصين الشرق، من إزالة مزرعة مخالفة على مساحة ٦٠٠ متر تقريبًا خارج الحيز العمراني، كما تم إزالة غرف بالطوب الأحمر على مساحة ١٨٠ مترًا تقريبًا بمنطقة أبو سلاية على حدود مركز التل الكبير، وكذا إزالة غرف وأسوار بالدبش على مساحة ١٠٠ متر بأرض الكهرباء بالصالحية، وذلك بحضور مفتشي المتابعة الميدانية بالديوان العام وفريق عمل رئاسة المركز والإدارة الزراعية بالصالحية ومديري حماية الأراضي والجمعيات المختصة.

وتواصل رئاسة حي ثان الزقازيق حملات إزالة التعديات المخالفة، حيث تم فك شدة خشبية لسقف بدون ترخيص لدور ثالث في منزل بمنطقة حسن صالح والتحفظ على الأخشاب واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

إزالة التعديات في الشرقية

وفى سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤولي الجمعية الزراعية، حملة لتنفيذ إزالة فى المهد بقرية الخطارة بعزبة شعير، عبارة عن سور من ثلاث جهات بالطوب الأبيض بارتفاع 1.5 متر، على مساحة 20 قيراطًا، وتمت الإزالة كليا حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

 كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء مقابر مخالفة بدون ترخيص بعزبة السبكي التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لتنفيذ قرار الإزالة رقم ١٤٢ و٦٧ لسنة ٢٠٢٠ لعقار مخالف بشارع النقراشى وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وفي سياقٍ متصل، شنَّت رئاسة الحي بالاشتراك مع شرطة المرافق حملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ونفق المشاه بالمحطة وميدان التحرير وشارع البوسطة وشارع مولد النبي والحلقة وكوبري أبوعميرة وشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وشارع الحسنية وشارع حلقة السمك، وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

مركز ومدينة الحسينية أرض الكهرباء الإزالة الفورية البناء بدون ترخيص رئاسة حي ثان الزقازيق

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