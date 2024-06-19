الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الالتزام بالحد الأقصى.. توصية البرلمان للحكومة بشأن الاقتراض الخارجي

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

شهدت الفترة الماضية، موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025.

وقدمت لجان مجلس النواب، العديد من التوصيات للحكومة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة.

تنظيم الاقتراض الخارجي

وأوصت لجان مجلس النواب، الحكومة بالعمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، مؤكدة إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط وعلى السلطة التنفيذية اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، والالتزام بالحد الأقصى للسقف.

كما أوصى مجلس النواب، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أصول وخصوم المشروعات التي تم الانتهاء منها من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية وذلك لتسوية مستحقات مديونية الهيئة طرف بنك الاستثمار القومى تنفيذ القرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٦.

txt

الحكومة تدعم منظومة إنتاج الخبز المدعم بـ130 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة

txt

توصية برلمانية مهمة للحكومة بشأن سرقة التيار الكهربائى

تنمية الصعيد

وكذلك أوصى المجلس، بالتوسع في نشاط هيئة تنمية الصعيد لعمل مشروعات تنموية مما ينعكس على محافظات الصعيد ويحقق الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الموازنة الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة

مواد متعلقة

توصية برلمانية مهمة للحكومة بشأن سرقة التيار الكهربائى

حوكمة منظومة الدعم.. توصيات النواب للحكومة بشأن موازنة العام المالى الجديد

الحياة النيابية المصرية.. تفاصيل أول مجلس نيابى منتخبب فى الشرق الأوسط

ما الفارق بين مهام مجلس النواب ومجلس الشيوخ؟

طبقًا لنصوص الدستور.. ماذا لو رفض مجلس النواب الحكومة الجديدة؟

طبقًا لنصوص الدستور.. موعد تقديم الحكومة الجديدة لبرنامج عملها لمجلس النواب

اتحاد شباب المصريين مهنئًا الرئيس السيسى بعيد الأضحى: نأمل فى استكمال مسيرة التنمية الشاملة

برلمانى: توطين صناعة الرقائق الإلكترونية يجذب الاستثمارات ويعظم الصادرات

الأكثر قراءة

الأهلى ينتظر موافقة كولر لتوجيه ضربة قاضية لـ"سيراميكا" وإتمام صفقة زد التبادلية

انهيار عقار بمنطقة وسط البلد.. وإجراء عاجل من الأمن

"مسجلين خطر وراء الواقعة".. كشف غموض العثور على جثة شاب مذبوحة بالبدرشين

أسرة نورهان مشجعة الأهلى: "ودعتنا كلنا قبل ما تمشى وقالت استنوا مفاجأة بعد الماتش"

النيابة تعاين مكان حادث مشجعتى نادى الأهلى فى برج العرب

وظائف شاغرة بهيئة الرقابة على الصادرات.. موعد والمستندات المطلوبة للتقديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

صور

المصريون يقضون أخر أيام عيد الأضحى المبارك في حديقه الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

"التخوين" ما بعد حكومة الحرب.. "نتنياهو" لـ"بن جفير": أثبت أنكم لا تسربون أسرارنا

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة