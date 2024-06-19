الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استمرار التصعيد فى غزة.. محاصرة حى الزيتون واستهداف منازل بحى الشيخ رضوان

غزة
غزة

أفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل أرسلت طابورًا من الدبابات إلى حي الزيتون في مدينة غزة، وأفاد السكان بإطلاق نار كثيف من الدبابات والطائرات الحربية.

وفي ضاحية أخرى بمدينة غزة، الشيخ رضوان، قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية على منزل أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين، من بينهم طفل، حسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وقالت حركتا حماس والجهاد الإسلامي إن مقاتليها اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية بالصواريخ المضادة للدبابات وقذائف الهاون، وقاموا في بعض المناطق بتفجير عبوات ناسفة مزروعة مسبقًا ضد وحدات الجيش.

استهداف خيام النازحين فى جنوب غزة

وقال سكان لرويترز إن القصف العنيف وإطلاق النار من جانب القوات الإسرائيلية أصاب خيام الأسر النازحة في منطقة المواصي على الساحل الجنوبي لقطاع غزة. وأضافوا أن الدبابات الإسرائيلية توغلت في خمسة أحياء بعد منتصف الليل.

وحسب رويترز، قال مسعفون ووسائل إعلام تابعة لحماس إن ثمانية فلسطينيين قتلوا في المواصي وفرّت العديد من العائلات شمالا مذعورة. ولم يحددوا هوية القتلى وقال الجيش الإسرائيلي إنه يبحث في التقرير.

وقال سكان لرويترز إن قوات الجيش الإسرائيلي نسفت عدة منازل في غرب رفح التي كانت تؤوي أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة قبل الشهر الماضي عندما بدأت إسرائيل هجومها البري، وأجبرت معظم السكان على التوجه شمالا. وتقدر أرقام الأمم المتحدة والفلسطينيون عدد الذين بقوا بأقل من 100 ألف شخص.

الدبابات حي الزيتون مدينة غزة غزة غارة جوية إسرائيلية

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