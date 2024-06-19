الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الداخلية: استمرار تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

رفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد القصوى مع تكثيف انتشار الخدمات المرورية بكافة الطرق والمحاور الرئيسية وكذا الطرق الساحلية، نظرًا لما تشهد فترة إجازة العيد من كثافة مرورية على الطرق مع اتجاه المواطنين للاحتفال بالعيد بالمناطق الساحلية.

الداخلية: تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك

جاء ذلك من خلال منظومة ‏متكاملة ومتطورة من كاميرات المراقبة والرصد لمتابعة الحالة المرورية إلى جانب اللافتات الساترشادية المنتشرة عليها مع تكثيف الارتكازات والأكمنة المرورية الثابتة والمتحركة للتأكد من التزام مرتادى الطرق بالقواعد المرورية، بالإضافة إلى انتشار الخدمات المرورية أمام القرى السياحية لبث الطمأنينة فى نفوس مرتاديها.

 

 ويجرى متابعة الحالة المرورية على مدار الساعة من خلال غرف عمليات المرور بالتنسيق مع الخدمات المرورية على كافة الطرق لسرعة التعامل مع الأعطال فور وقوعها ومنع التكدسات وتوجيه سيارات الإغاثة المرورية للتعامل الفورى ‏وتسيير الحركة المرورية.

وتؤكد وزارة الداخلية على مرتادي هذه الطرق ضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية وخاصة السرعات المقررة. 

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