الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انهيار عقار بمنطقة وسط البلد.. وإجراء عاجل من الأمن

انهيار عقار بمنطقة
انهيار عقار بمنطقة وسط البلد

انهار عقار مكون من 3 طوابق يقع أمام محطة محمد نجيب بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء.

فرض كردون أمني

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارًا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق وسقوط سقف مخزن زيت بالدور الأرضي، وعلى الفور انتقل رجال الأمن رفقة قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، كما دفعت هيئة الإسعاف بسياراتها للتعامل في حالة وجود أي إصابات.

وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل المنهار، وتحرير محضر، والإحالة للنيابة للتحقيق وكشف ملابسات وأسباب سقوط العقار.

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تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية

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انهيار أجزاء من عقار خال من السكان وسط الإسكندرية

انهيار عقار محطة محمد نجيب وسط البلد القاهرة

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