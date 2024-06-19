انهيار عقار بمنطقة وسط البلد.. وإجراء عاجل من الأمن

انهار عقار مكون من 3 طوابق يقع أمام محطة محمد نجيب بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء.

فرض كردون أمني

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارًا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق وسقوط سقف مخزن زيت بالدور الأرضي، وعلى الفور انتقل رجال الأمن رفقة قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، كما دفعت هيئة الإسعاف بسياراتها للتعامل في حالة وجود أي إصابات.

وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل المنهار، وتحرير محضر، والإحالة للنيابة للتحقيق وكشف ملابسات وأسباب سقوط العقار.