الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": إدانة قريبة لإسرائيل فى مجلس الأمن

حقوق الإنسان
حقوق الإنسان

قال عمرو المنيري، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، مخصصة من قبل الأمم المتحدة، وحينما تخرج بمعطيات تحمل إسرائيل مسئولية ما يحدث في قطاع غزة، فإن معناه خطير وهو إثبات دولي أن ما ترتكبه إسرائيل من جرائم مستمر وهناك إثباتات ودلائل على ذلك.

وأضاف المنيري، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر يعني أن هناك مساحة كبيرة من الدول ومجلس الأمن تستطيع أن يعتمد على مثل هذا التقرير في إدانته لإسرائيل.

وأوضح أن المعضلة هنا هى كيفية صياغة هذه الأدلة التي في يمكن أن يكون هناك تكليف قانوني من قبل الهيئات المدنية التي تستطيع أيضًا اللجوء إلى المحاكم الدولية مرة أخرى.

لجنة تقصى الحقائق جولة المراسلين القاهرة الإخبارية وق الإنسان الامم المتحدة قطاع غزة إسرائيل

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