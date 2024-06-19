الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وظائف شاغرة بميناء دمياط.. شروط وآخر موعد للتقديم

وظائف بوابة الوظائف
وظائف بوابة الوظائف الحكومية

يستمر فتح باب التقديم للوظائف الشاغرة لدى الهيئة العامة لميناء دمياط التابعة لوزارة النقل للعمل بنظام الورادي، عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، وذلك خلال الفترة بين يومي 9/6/2024 و9/7/2024.

وظائف هيئة ميناء دمياط

تقع الوظائف الشاغرة في إدارة الإرشاد الملاحي التابعة للإدارة العامة لحركة السفن والميناء النهرى والغرض منها هو القيام بعمليات النصح والإرشاد والتوجيه للملاحين والسفن وبدءًا من دخول السفن للميناء ورسوها فيه وحتى خروجها مرة آخرى إلى خارج حدود مياه المنطقة التى تقع تحت مسئولية الميناء بحيث يضمن لها عملية تسييرها وإبحارها بشكل آمن دون أى مخاطر

شروط التقديم للوظائف الشاغرة بميناء دمياط

يتطلب التقديم لشغل أيًا من الوظائف الشاغرة المعلن عنها، أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة ربان أعالي بحار ومزاولة أعمال الملاحة على السفن بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عامين وعلى ألا يزيد السن عن خمسون عامًا عند صدور قرار التعيين طبقًا لما نصت عليه لائحة المرشدين، بالإضافة إلى توافر المهارات الأساسية الآتية: يعاون فى إرشاد السفن التى يتم إرشادها وتوجيهها بالبواغيز والممرات الملاحية بميناء دمياط وتراكيها على الأرصفة، ويشارك فى عمليات تثقيف وتعريف قباطين وطواقم السفن بظروف التيارات ووجود الأماكن الضحلة وقوانين الملاحة وإجراءات السلامة البحرية لزيادة الوعى فيما يخص منطقة الإرشاد المسئول عنها

كما يشترط فيمن يتقدم لشغل تلك الوظائف إجادة إحدى اللغات الأجنبية، المعرفة الكافية على الحاسب الآلى وتطبيقاته، المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التى تحكم نظام العمل، اجتياز الاختبارات االمقررة للوظيفة امام اللجنة الفنية المختصصة بالهيئة وفقًا لما تتضمنة لائحة المرشدين والتى تحدد اللياقة الطبية وفقًا للمستوى المطلوب للوظيفة، اجتياز التدريب اللازم الذى تتيحة الهيئة لشغل الوظيفة بنجاح.

المستندات المطلوبة 

 ويتطلب تقديم الطلب يدويًا، باسم اللواء بحري أ. ح / رئيس مجلس الإدارة، على النموذج المخصص لهذا الغرض، بالإدارة المركزية للموارد البشرية بهيئة ميناء دمياط إرفاق الطلبات المستندات الآتية: صورة طبق الأصل من التأهيل العلمي المطلوب ( ربان أعالي بحار ) بشرط أن تكون سارية، صورة من شهادة خبرة معتمدة بمزاولة أعمال الإرشاد وتفيد قضاء المدة البينية المطلوبة الموضحة بعاليه، صورة من مستخرج رسمي من شهادة الميلاد ( كمبيوتر )، صورة الموقف من الخدمة العسكرية والوطنية، صورة بطاقة الرقم القومي، صحيفة الحالة الجنائية حديثة، عدد 6 صور شخصية حديثة، نموذج كشف طبي.

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