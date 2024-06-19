الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تمنى لقاء ربه بملابس الإحرام.. وفاة الحالة الـ13 من حجاج الفيوم أثناء أداء المناسك

تمنى لقاء ربه بملابس
تمنى لقاء ربه بملابس الإحرام.. وفاة الحالة ال13 من حجاج ال

سجلت محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، حالة الوفاة الـ13 في الحج هذا العام، حيث توفي الحاج عبدالجيد عبدالهادي، أحد أبناء مركز طامية بمحافظة الفيوم أثناء أداء مناسك الحج.

 

 

تمنى لقاء ربه بملابس الإحرام

 

وقال حسن محمد، أحد أقارب الحاج المتوفي، إن الحاج عبدالجيد شعر بتعب شديد أثناء أداء مناسك الحج ثم لفظ أنفاسه الأخيرة بملابس الإحرام، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يلقى ربه ملبيًا بملابس إحرامه.

 

وأضاف حسن، أن الأسرة ستصلي صلاة الغائب على الحاج عبدالجيد بمسقط رأسه بمركز طامية عقب الانتهاء من مراسم دفن الجثمان في البقيع.

 

ويعد الحاج عبدالجيد هو الحالة الـ13 من حجاج محافظة الفيوم الذين لقوا الله سبحانه وتعالي ملبين نداء الحق بالحج لبيت الله الحرام. 

ملابس الإحرام وفاة الحالة ال13 من حجاج الفيوم أثناء أداء المناسك أداء مناسك الحج مركز طاميه مركز طامية بمحافظة الفيوم الفيوم

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