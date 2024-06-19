لجنة التحقيق المعنية بالأراضى الفلسطينية: إسرائيل منعت الوصول إلى غزة والضفة

قالت رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة نافي بيلاي، إن إسرائيل عرقلت التحقيق ومنعت الوصول إلى غزة والضفة الغربية.

وأضافت بيلاي، اليوم الأربعاء، خلال البيان الختامي للجنة تحقيق تقصي الحقائق المعنية بفلسطين من جنيف، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تقريرنا يمثل الأمم المتحدة ويركز على أحداث 7 أكتوبر وما بعدها، كما أن أحداث 7 أكتوبر وما تلاها وضعت ضغوطًا على العاملين بالأمم المتحدة.

وأكدت رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية، أن اللجنة تلقت أكثر من 7 آلاف معلومة، وتم التحقق منها وتوثيقها، مشيرةً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ستعتمد على تقريرنا.

وطالبت رئيسة لجنة التحقيق الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، معربةً عن قلق بالغ بسبب المعاناة الهائلة في غزة.