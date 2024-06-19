الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل يورو 2024ِ| تغييرات في صفوف كرواتيا.. وأسلاني يقود ألبانيا

كرواتيا
كرواتيا

كشف المديريون الفنيون لمنتخبات كرواتيا وألبانيا، تشكيلات فريقهم لمواجهة اليوم ضمن بداية الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

وأجرى زالاتكو داليتش بعض التغييرات على تشكيل كرواتيا، حيث بدأ بعناصر الخبرة من البداية وعلى رأسهم بروزوفيتش وإيفان بيريسيتش.

تشكيل يورو 2024.. تغييرات في صفوف كرواتيا.. وأسلاني يقود ألبانيا

وجاء تشكيل كرواتيا كالآتي:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يورانوفيتش، ستوالو، جفارديول، بيريسيتش

خط الوسط: مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش

خط الهجوم: ماير، بيتكوفيتش، كرامريتش

بينما جاء تشكيل ألبانيا كالآتي:

حراسة المرمى: ستراكوشا

خط الدفاع: هيساي، أجيتي، ديمستي، ميتاج

خط الوسط: رمضاني، أسلاني، برجامي

خط الهجوم: أساني، ميناج، كاظم

 

منتخب كرواتيا يبحث عن الفوز أمام ألبانيا

ويأمل المنتخبان في تحقيق نتيجة إيجابية لوضع قدم في الأدوار الإقصائية بالتأهل عن المجموعة التي سماها المتابعون بمجموعة الموت، والتي تضم أيضًا حامل لقب النسخة الماضية إيطاليا، إضافة للمنتخب الإسباني.

ويدخل منتخب كرواتيا هذا اللقاء بمعنويات منخفضة، بعدما خسر أمام إسبانيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من المسابقة، لذلك يبحث عن انتصاره الأول في يورو 2024 وتخطي عقبة دور المجموعات تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، من أجل تعزيز فرص تأهله للدور التالي من المسابقة.

ويطمح المنتخب الكرواتي في تحقيق إنجاز الفوز بأول لقب كبير خلال تاريخه، بعد أن وصل لنهائي ونصف نهائي كأس العالم، بقيادة أسطورته لوكا مودريتش الذي يخوض بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة في مسيرته.

وخسر منتخب ألبانيا، بقيادة المدرب البرازيلي سيلفينيو، على يد إيطاليا بنتيجة 1-2، في الجولة الافتتاحية من المسابقة، التي أقيمت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

لذلك يريد المنتخب الألباني مصالحة الجماهير الغاضبة، وتحقيق فوزه الأول رغم صعوبة الأمر؛ نظرًا لقوة الخِصم الكرواتي، أملًا في تعزيز فرصه في أن يكون أحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث وتتأهل للدور التالي على الأقل.

ويتواجد منتخب كرواتيا في المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي تضم منتخبات ألبانيا، إسبانيا وإيطاليا.

يورو 2024 كرواتيا البانيا كرواتيا وألبانيا أسلاني

مواد متعلقة

تعادل وحيد ومفاجأة.. ملخص الجولة الافتتاحية من مجموعات يورو 2024

الأكثر قراءة

الأهلى ينتظر موافقة كولر لتوجيه ضربة قاضية لـ"سيراميكا" وإتمام صفقة زد التبادلية

ذبح 3067 أضحية مجانًا فى مجازر الجيزة خلال عيد الأضحى

وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

أحمد العوضى يتصدر الترند.. فما علاقة ياسمين عبدالعزيز؟

الصيف يبدأ غدًا.. فلكى يوضح: هكذا يحدث الانقلاب الصيفى

إقبال كبير على شاطئ السويس رابع أيام عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

صور

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا