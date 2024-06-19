 أشياء تظهر أن نظامك الغذائي غير صحي ويجب تغييره على الفور

يلعب النظام الغذائي الصحي دورًا حاسمًا في الحفاظ على الصحة العامة، يمكن أن يساعدك الاهتمام بهذه العلامات في تحديد ما إذا كان نظامك الغذائي يحتاج إلى تحسين، النظام الغذائي المغذي هو أساس الحياة الصحية.

فيما يلي 7 علامات توضح أن نظامنا الغذائي قد يكون غير صحي ويحتاج إلى اهتمام فوري.

النظام الغذائي الصحي ضروري لرفاهيتنا بشكل عام، لا يتعلق الأمر فقط بالحفاظ على اللياقة البدنية الجيدة؛ ما نأكله يؤثر على كل شيء من شعرنا إلى جهاز المناعة لدينا، هل لاحظت أن شعرنا أصبح أكثر هشاشة أو جفافاً أو حتى يتساقط أكثر من المعتاد؟ قد تكون هذه علامات على أن نظامنا الغذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية.

يحتاج الشعر الصحي إلى كمية متوازنة من البروتينات والفيتامينات والمعادن، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي نقص الحديد والزنك وفيتامين د إلى تساقط الشعر وضعف صحة الشعر.

أبرزت دراسة نشرت في مجلة Dermatologic Clinics أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة منخفضة من الحديد والزنك والبيوتين ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتساقط الشعر وضعف جودة الشعر، إذا كان نظامنا الغذائي يفتقر إلى هذه العناصر الغذائية الأساسية، فقد يكون الوقت قد حان لإعادة التفكير في ما نأكله.

بشرتك تندلع بشرتنا هي انعكاس لصحتنا الداخلية، إذا لاحظت ظهور البثور بشكل متكرر، أو بقع جافة، أو بشرة باهتة، فقد يكون نظامنا الغذائي هو السبب، يمكن أن يؤدي نقص العناصر الغذائية، وخاصة الفيتامينات A وC وE والأحماض الدهنية الأساسية، إلى العديد من الأمراض مشاكل بشرة.

وجدت دراسة في مجلة الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الأطعمة المصنعة ومنخفضة في الفواكه والخضروات الطازجة ترتبط بزيادة حب الشباب وضعف صحة الجلد، لذلك، فإن تناول المزيد من المنتجات الطازجة والدهون الصحية يمكن أن يفعل المعجزات لبشرتنا.

مرض متكرر إذا وجدت نفسك تصاب بنزلات البرد أو العدوى أكثر من المعتاد، فقد يكون ذلك علامة على ضعف الجهاز المناعي بسبب سوء التغذية، تلعب العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين C والزنك والسيلينيوم دورًا مهمًا في الحفاظ على دفاع مناعي قوي، تظهر الأبحاث المنشورة في المجلة البريطانية للتغذية أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفضًا في هذه العناصر الغذائية الرئيسية هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض. وبالتالي، فإن التأكد من أن نظامنا الغذائي يتضمن الأطعمة التي تعزز المناعة مثل الحمضيات والمكسرات والخضروات الورقية أمر حيوي للبقاء في صحة جيدة.

لا تتعافى تمامًا من المرض

هل تستغرق وقتًا أطول من المعتاد للتعافي من الأمراض أو الإصابات؟ قد يشير هذا إلى أن جسمنا لا يحصل على العناصر الغذائية التي يحتاجها لإصلاح نفسه. تعتبر البروتينات والفيتامينات A وC والزنك ضرورية لعمليات الشفاء في الجسم.

وجدت دراسة في Advances in Wound Care أن المرضى الذين يعانون من سوء التغذية يستغرقون وقتًا أطول بكثير للتعافي من الجروح والعمليات الجراحية. تأكد من تضمين مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمغذيات لدعم آليات الشفاء في الجسم.

استمرار الشعور بالتعب

قد يكون الشعور بالتعب المستمر على الرغم من الحصول على قسط كافٍ من النوم علامة على أن نظامك الغذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد وفيتامين ب 12 والفولاتـ هذه العناصر الغذائية مهمة للحفاظ على مستويات الطاقة الصحية والأداء السليم لخلايا الجسم. وفقا لدراسة نشرت في مجلة التغذية، فإن الأفراد الذين يعانون من انخفاض مستويات الحديد يعانون من التعب المزمن وانخفاض الأداء البدني، إن إضافة الأطعمة الغنية بالحديد مثل السبانخ والفاصوليا واللحوم الخالية من الدهون يمكن أن يساعد في تعزيز طاقتنا.

التقلبات المتكررة في الوزن

غالبًا ما يكون زيادة الوزن أو خسارته غير المقصودة علامة على اتباع نظام غذائي غير متوازن. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة والسكريات إلى زيادة الوزن، في حين أن قلة تناول الطعام أو نقص الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية يمكن أن يسبب فقدان الوزن ونقص العناصر الغذائية، يربط تقرير في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية العادات الغذائية السيئة، وخاصة تناول كميات كبيرة من السكر، بزيادة الوزن والقضايا الصحية ذات الصلة مثل مرض السكري وأمراض القلب، يعد الحفاظ على نظام غذائي متوازن يحتوي على مزيج جيد من البروتينات والدهون والكربوهيدرات أمرًا ضروريًا لإدارة الوزن بشكل مستقر .

مشاكل في الجهاز الهضمي

قد تشير مشاكل الجهاز الهضمي المتكررة مثل الانتفاخ أو الإمساك أو الإسهال إلى أن نظامك الغذائي غير صحي. يعد نقص الألياف والإفراط في تناول الأطعمة المصنعة وعدم كفاية الماء من الأسباب الشائعة وراء الانزعاج الهضمي، تسلط دراسة في مجلة The Lancet الضوء على أهمية الألياف الغذائية لصحة الأمعاء، مشيرة إلى أن النظام الغذائي الغني بالألياف يرتبط بانخفاض معدلات مشاكل الجهاز الهضمي وتحسين الصحة العامة، يمكن أن يؤدي تضمين الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات في نظامك الغذائي إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل كبير .