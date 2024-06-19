استعد للشغل.. 7 نصائح لعودة مريحة إلى العمل بعد إجازة عيد الأضحى

العودة للعمل بعد إجازة عيد الأضحى تمثل تحديًا للكثيرين، خاصة بعد قضاء فترة طويلة من الاسترخاء والراحة، ولكن مع بعض التخطيط والتجهيز يمكنك التغلب على هذه المشاعر والتكيف مع روتين العمل بسهولة وفاعلية، الدستور تقدم إليك بعض النصائح التي ستساعدك على ذلك.

العودة تدريجيًا

حاول العودة إلى روتين النوم المعتاد قبل يومين على الأقل من بدء العمل. خصص بعض الوقت في المساء للاسترخاء والهدوء، مثل قراءة كتاب أو الاستماع إلى الموسيقى. تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بوقت قصير.

العودة للعمل بعد إجازة عيد الأضحى

التخطيط للمهام

خصص بعض الوقت في اليوم السابق للعودة للعمل لوضع خطة للمهام التي عليك إنجازها خلال الأسبوع الأول. حدد الأولويات وقم بتقسيم المهام الكبيرة إلى مهام أصغر وأكثر قابلية للإدارة. استخدم قائمة مهام أو تطبيق لتسهيل تنظيم عملك.

التواصل مع الزملاء

تواصل مع زملاء العمل قبل العودة للعمل للترحيب بهم والاطمئنان عليهم. ناقش معهم أي تحديات قد تواجهها عند العودة للعمل. تبادل الأفكار والخبرات مع زملاء العمل للمساعدة في التكيف مع روتين العمل.

العودة للعمل بعد إجازة عيد الأضحى

الحفاظ على الإيجابية

تذكر أن العودة للعمل بعد الإجازة هي أمر مؤقت. ركز على النقاط الإيجابية في عملك، مثل تحقيق الإنجازات وتعلم مهارات جديدة. كافئ نفسك على إنجازاتك، سواء كانت كبيرة أو صغيرة.

التواصل مع المدير

تواصل مع مديرك قبل العودة للعمل لمناقشة أي تحديات قد تواجهها. اطلب من مديرك توجيهاته ودعمه خلال فترة التكيف مع روتين العمل. ناقش مع مديرك خططك وأهدافك المهنية.

الحفاظ على صحتك

تأكد من تناول وجبات صحية منتظمة للحفاظ على طاقتك وتركيزك. اشرب الكثير من الماء خلال اليوم. مارس الرياضة بانتظام للحفاظ على صحتك الجسدية والنفسية. احصل على قسط كافٍ من النوم.

العودة للعمل بعد إجازة عيد الأضحى

التكيف مع التغييرات