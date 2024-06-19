الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. قرار جديد من "السكة الحديد" بشأن القطارات

جريدة الدستور

أعلنت  الهيئة القومية لسكك حديد مصر  عن تخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، بهدف الحفاظ على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات.

أكدت الهيئة توجيه قائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظرًا لارتفاع درجة الحرارة التي تؤثر على القضبان والمعدات، وأن هذا الإجراء ضرورى لتفادى أى طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات، على أن يتم العمل بالسرعة الطبيعية مع انخفاض درجة الحرارة.

متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة

أوضحت الهيئة، فى بيان، أنه يتم  متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط  وبخاصة الوجه القبلى وذلك من خلال  فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط، مشيرة إلى أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل. 

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وتقدمت الهيئة بالاعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة .

كانت قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية، تيسيرًا على جمهور الركاب وراحتهم.

ووجه المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات، بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط.

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