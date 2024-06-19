الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البابا تواضروس يبحث ملفات رعوية مع الأنبا أغناطيوس

البابا والأنبا اغناطيوس
البابا والأنبا اغناطيوس

استقبل قداسة  البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للمحلة الكبرى، وتم خلال اللقاء مناقشة عددًا من الملفات الرعوية الخاصة بخدمة نيافته.
 

ويحرص البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الفترة الحالية على لقاء أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك قبيل بدء صوم الرسل 2024، والذي تبدأه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأثنين المقبل 

البابا يستقبل نيافة الأنبا أغابيوس


وكان  البابا تواضروس الثاني قد استقبل في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا أغابيوس مطران إيبارشية ديرمواس وتوابعها، حيث اطمئن على صحته، كما استعرض قداسته معه أمور الخدمة والرعاية في الإيبارشية، وتدبير الآباء الكهنة والخدام في كنائس الايبارشية.

 ووعد نيافته، قداسة البابا بعقد اجتماع مع مجمع كهنة الإيبارشية في القريب العاجل حضر المقابلة نيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين.

البابا يستقبل أسقف إيبارشية أبوقرقاص

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص، بمحافظة المنيا.

عرض نيافته على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة في الإيبارشية.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد العنصرة الأحد 23 يونيو الجاري، وهو أحد الأعياد السيدية الـ12 فى الكنيسة القبطية.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد العنصرة المجيد بإقامة صلوات القداس الإلهي صباح الأحد، على أن يترأسوا صلوات السجدة مساء الأحد المقبل، وذلك بمقر إيبارشياتهم.

البابا تواضروس الثاني المقر البابوي الأنبا إغناطيوس لأسقف العام للمحلة الكبرى الانبا اغابيوس

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