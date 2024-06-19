مراسل "القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى يواصل إغلاق معابر غزة

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري، إن العراقيل مستمرة في إتمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء، حيث سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بمرور عدد ضئيل من شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة بنحو 13 شاحنة إغاثة فقط نفذت إلى القطاع من خلال منفذ كرم أبوسالم، بالإضافة إلى 12 شاحنة تحمل الوقود، منها 7 تحمل السولار، بالإضافة إلى 4 شاحنات تحمل الغاز، وشاحنة بنزين.

إسرائيل تواصل فرض العراقيل على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية

وأضاف "إبراهيم"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تواصل فرض العراقيل على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، من خلال العراقيل وبطء عملية التدقيق والمراجعة التي تنتهجها إسرائيل لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، مشيرًا إلى أننا سمعنا اليوم دوي عدد من الانفجارات، وتصاعد عدد من أعمدة الدخان منذ أن تواجدنا في صباح هذا اليوم، وهذه الانفجارات وهذه الاشتباكات لم تنقطع ربما على ما يبدو أنها اشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية.



وأوضح أنه منذ إغلاق منفذ رفح من الجانب الفلسطيني والمساعدات لم تدخل من خلاله وكذلك المصابون والجرحى لم يدخلون إلى الأراضي المصرية مرة أخرى بعد أن كانت مصر تستقبل عشرات المصابين والجرحى يوميًا من خلال منفذ رفح من الجانب المصري، كانت عربات الإسعاف المصرية وهيئة الإسعاف المصرية، بالإضافة إلى الأطقم الطبية المصرية تستقبل هؤلاء يوميًا من خلال منفذ رفح البري، وتقدم لهم المساعدات والعلاج من خلال المستشفيات المصرية التي تتواجد في عدد من المحافظات المصرية.