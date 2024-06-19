أسرة نورهان مشجعة الأهلى: "ودعتنا كلنا قبل ما تمشى وقالت استنوا مفاجأة بعد الماتش"

سادت حالة من الحزن الشديد بعزبة العمدة التابعة لقرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء، في محافظة المنوفية بعد رحيل نورهان ناصر مشجعة الأهلي التي تركت حزنا كبيرا لأسرتها.

وقالت جدة نورهان ناصر المتوفاة في حادث سير، أثناء ذهابها لمشاهدة ماتش الأهلي والاتحاد السكندري، إنها كانت في زيارة طويلة مع أسرتها للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وأكدت عليها أن تشاهد المباراة في التليفزيون حتى تراها على الشاشة وكانت ذاهبة كلها فرحة وحماس.

وأضافت جدتها، في حديثها لـ"الدستور"، أن نورهان كانت أول فرحة العيلة فهي الابنة الكبرى للعائلة ولديها ثلاثة أشقاء وكانت وكأنها تودع الجميع قبل خروجها من المنزل وقبلت عمتها، وقالت لها إنها ستحضر لها مفاجأة عند عودتها من الماتش وكانت تحث الجميع على الدعاء لنادي الأهلي بالفوز.

وتابعت جدتها، أن نورهان في يوم العيد لبست وقبلتها وأخذت “البونبوني” ووزعته على أهالي العزبة في الصلاة وسط ضحكتها وفرحتها التي كانت دوما تتميز بهما، كما قالت لجدتها إنها ستأخذها معها القاهرة ولن تتركها هنا لأنها تشتاق دوما إليها.

واستكملت جدة نورهان، أنها كانت تعشق نادي الأهلي وتذهب كل الماتشات الخاصة به وأنها كانت تتمنى أن تصبح مضيفة طيران حتى تتمكن من زيارة العالم كله فكانت طموحها كبيرة في الحياة ولكن كان للقدر قول آخر أنهى كل شي.

من جهتها قالت عمة نورهان، إن الخبر جاءهم أمس الساعة العاشرة والنصف وقيل لهم إنه حادث ولكن بعدها علموا أنها توفيت، وأضافت عمتها أنها كانت تجهز لسبوع المولود التي ستنجبه وكانت تؤكد عليها أنها هي من ستجهز كل شيء.

وينتظر أهالي عزبة العمدة وأسرة المتوفية بالمنوفية وصول الجثمان من المستشفى حتى يتم دفنه بمقابر العائلة.