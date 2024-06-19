الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ديانج وكوكا مهددان بالغياب عن الأهلى ضد الزمالك فى القمة

ديانج
ديانج

يواجه ثنائي الأهلي  أليو ديانج وأحمد نبيل “كوكا” شبح الغياب عن صفوف الأحمر، ضد الزمالك في القمة الأسبوع المقبل ضمن بطولة دوري نايل.

وتحصل ديانج على إنذارين قبل مواجهة الداخلية المقبلة وإذا تحصل على الثالث يغيب عن القمة بجانب كوكا أيضًا.

وحصل ديانج على إنذارين في الدوري أمام كل من المصري وسيراميكا كليوباترا، بينما حصل كوكا على الإنذارين أمام المقاولون العرب وزد.

وواصل الأهلي  انتصاراته في دوري نايل بفوز صعب على نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 26 من دوري نايل.

الفوز رفع رصيد الأهلي للمركز الثالث برصيد 39 نقطة، بينما وقع الاتحاد في المركز السابع برصيد 36 نقطة.

موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

وتقام مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في تمام السابعة مساء الثلاثاء المقبل، بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين بالدوري الممتاز “دوري نايل”.

كانت نتيجة مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجل للأبيض التونسي سيف الدين الجزيري، وأحرز هدف الأحمر الوحيد أحمد عبدالقادر.

الاهلى ديانج كوكا الزمالك القمة

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