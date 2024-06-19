قصف عنيف على شمال النصيرات.. مراسل "القاهرة الإخبارية" ينقل المشهد من خان يونس

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن وزارة الصحة الفلسطينية أشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اقترف ثلاث مجازر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، راح ضحيتها 24 فلسطينيًا، بينما أصيب أكثر من 70 نقلوا جميعًا إلى مشافي القطاع المختلفة.

قصف عنيف من قبل الآليات الإسرائيلية على مخيم النصيرات

وأضاف أبوكويك، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنطقة الشمالية والشمالية الغربية لمخيم النصيرات تعرضت منذ ساعات الصباح الباكر إلى قصف عنيف من قبل الآليات الإسرائيلية وكذلك الطائرات المعروفة باسم "كواد كابتر"، والتي أطلقت النار صوب منازل المواطنين في منطقة المخيم الجديد.

وأشار إلى أن هذا القصف أسفر عن استشهاد فلسطينيين والتسبب أيضًا بإندلاع حريق في أحد المنازل في المخيم الجديد، في ظل عودة لهدوء حذر في تلك المنطقة بعد ساعات الصباح التي شهدت هذا التطور الميداني.

ما يتحدث عنه الاحتلال الإسرائيلي عن التعليق المؤقت والهدنة التكتيكية للاستهلاك الإعلامي فقط

وأوضح أن مدينة رفح وما يتحدث عنه الاحتلال الإسرائيلي عن التعليق المؤقت والهدنة التكتيكية في المنطقة الشرقية من المدينة، وتحديدًا المناطق التي سيسمح من خلالها بتوريد الشاحنات إلى القطاع عبر معبر كرم أبوسالم وصولًا إلى شارع صلاح الدين ومنطقة الأوروبي، هذا الإعلان الإسرائيلي حسب ما يقول الكثير من الفلسطينيين والمراقبين هو للاستهلاك الإعلامي، بدلالة الانفجارات التي تدوي في مختلف المناطق في مدينة رفح والمجازر التي اقترفت أيضًا بحق من يقوم بتأمين هذه الشاحنات قبل 48 ساعة حينما جرى استهداف سيارة تؤمن هذه الشاحنات وارتقى حينها 9 من الشهداء.

الوضع الميداني الحالي في مدينة رفح

وتابع: "أما فيما يتعلق بالوضع الميداني الحالي في مدينة رفح، فمن هنا نستمع إلى دوي الانفجارات الناجم عن قيام المدفعية الإسرائيلية باستهداف المناطق الغربية من محافظة رفح، إضافة إلى أننا شاهدنا قبل قليل أيضًا ارتفاع أعمدت الدخان من المناطق الغربية للمدينة وهو ناجم عن قيام جنود الاحتلال بنسف عدد من المباني السكنية في منطقة حي تل السلطان حسب مصادر محلية فلسطينية في المدينة".

وأشار إلى أن العملية البرية متواصلة في المنطقة الغربية والشمالية الغربية من المدينة، والتي أسفرت بعد منتصف الليلة الماضية عن استشهاد 7 مواطنين، إثر استهداف خيام النازحين في منطقة تعرف بمنطقة الشاكوش في أقصى الشمال الغربي من مدينة رفح.

وأكد أن هذه الغارات إضافةً إلى القصف المدفعي ما زال يطال منطقة السعودي واحد، والسعودي اثنين في المنطقة الغربية من مدينة رفح، بجانب الاشتباكات التي يسمع دويها في منطقة الشابورة وفي محيط دوار العودة، حيث يواصل جيش الاحتلال هناك عمليته البرية التي تستهدف تدمير مزيد من المنازل، كما جرى في ساعات ماضية مع قيام الاحتلال أيضًا بتجريف البنى التحتية في المناطق الغربية لمنطقة يبنا وصولًا إلى منطقة زعرب التي تتمركز فيها آليات الاحتلال الإسرائيلي منذ وصولها إلى تبة زعرب في أقصى المناطق الجنوبية من مدينة رفح.