الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالات فورية لحالات التعدى على الأراضى الزراعية بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وجَّه اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بالمتابعة الدقيقة واليقظة التامة وتكثيف المرور الميداني خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للتصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، ومنع الممارسات غير القانونية والبناء بدون ترخيص والتعدي على ممتلكات الدولة والإزالة الفورية في المهد، حفاظًا على مقدرات الأجيال القادمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

نفَّذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إزالة فورية لـ(5) حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، (3) حالات تعدٍ بناحية شبرا بلولة بقرية الحامول، وحالة تعدٍ بناحية دبركي، وأخرى على ترعة التمنيات بالمدينة، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم تحقيقًا للصالح العام.

فيما نفَّذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا إزالة فورية لحالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 120م2 بناحية ميت برة بالتنسيق مع مسئولي الوحدة الزراعية.

وفي مدينة سرس الليان، شنَّت الوحدة المحلية حملة مكبرة للمرور على الأحواض بنطاق المدينة للوقوف على الحالة العامة ورصد أي مخالفة في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارة الزراعية، أسفرت عن إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي 340م2.

إزالة التعديات بمراكز المنوفية

وأعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع عن تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق قرية أبومشهور، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين، كما تم تنفيذ الإزالة الفورية لحالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 244م2 بقرية الكمايشة بنطاق مركز ومدينة تلا.

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع الجهات المعنية جهودهم في تشديد الرقابة والمرور الميداني لرصد أي حالة تعدٍ في المهد والتعامل الفوري معها.

وأكد محافظ المنوفية أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة، مشيرًا إلى أن أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى المبارك للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع، مع استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقي الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حفاظًا على الصالح العام.

محافظ المنوفية إزالات فورية متابعة دقيقة خلال العيد متابعة المتغيرات المكانيه

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