تداول 74 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (10) سفن، وتم تداول (74000) طن بضائع و(267) شاحنة و(52) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (72500) طن بضائع و(213) شاحنة و(49) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (1500) طن بضائع و(54) شاحنة و(3) سيارات.

وصول 63 ألف طن قمح أوكراني لميناء سفاجا البحري

واستقبل ميناء سفاجا السفينة RISING LION وعلى متنها 63 ألف طن قمح أوكراني قادمة لصالح هيئة السلع التموينية، وقامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريعها.

كما استقبل ميناء الزيتيات السفينة ALMA MARINE وعلى متنها 9 آلاف طن سولار قادمة من ميناء مارسين بتركيا، بينما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و267 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آيلة وآور.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 393 راكبا بموانئها.