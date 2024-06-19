"يورو 2024".. تشاومينى يدعم فرنسا قبل مواجهة هولندا

تلقى منتخب فرنسا دفعة قوية قبل مباراة هولندا في قمة مباريات الجولة الثانية، من دور المجموعات ببطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن أوريلين تشاوميني أصبح جاهزًا لخوض المباريات مع منتخب فرنسا، بداية من لقاء هولندا وسيحدد مصيره الجهاز الفني للفريق.

وكان لاعب الريال على مقاعد بدلاء فرنسا أمام النمسا ولم يشارك في اللقاء، حيث بدأ ديديه ديشامب بوسط ملعب مكون من أدريان رابيو، نجولو كانتي وأنطوان جريزمان.

منتخب فرنسا يفوز على نظيره النمساوى

وافتتح منتخب فرنسا مشوار في بطولة أمم أوروبا بفوز صعب على نظيره النمساوي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

الفوز رفع رصيد الديوك إلى ثلاث نقاط في مجموعته، ليتصدر المجموعة رفقة منتخب هولندا، بينما تذيلها النمسا وبولندا.

ويتواجد منتخبا فرنسا والنمسا في المجموعة الرابعة من بطولة يورو 2024، والتي تضم منتخبي بولندا وهولندا اللذين التقيا في مستهل مشوار المجموعة، في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الهولندي بهدفين مقابل هدف.